Разденут и обездвижут: Главное о мобилизации на Украине в 2024 году Украине предрекают массовое бегство граждан из страны в связи с ужесточениями нового закона о призыве на воинскую службу, согласно которому граждан будут лишать не только соцуслуг, но и личной собственности. 7 февраля, 21:43 Кого мобилизуют в 2024 году намУкраине. Обложка © Getty Images / Laurent Van Der Stockt

Верховная рада Украины 6 февраля приняла законы о продлении действия военного положения в стране с 14 марта на 90 дней — до 13 мая, а также о продлении мобилизации. Оба эти закона были внесены в парламент главой киевского режима Зеленским накануне — 5 февраля. За них проголосовали 355 депутатов, воздержались — 20.

На следующий день в первом чтении был принят внесенный правительством новый варианта закона о мобилизации, значительно расширяющий карательные меры государства. В связи с этим эксперты и общественные деятели уже предрекли Украине в скором времени новую волну массового бегства граждан из страны. "Люди сейчас начнут отказываться от гражданства и убегать. Те, кто за границей, поедут в страны, которые точно откажут в выдаче… Неумно поступили с населением. Пожинать плоды будет народ Украины", — заявил экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.

Новый законопроект о мобилизации на Украине 2024

Кабмин Украины 30 января внес в Верховную раду новый проект закона о мобилизации. Предыдущий версия документа вызвала массовое недовольство явно антиконституционными положениями о праве военкомов лично вносить граждан в реестр уклонистов и во внесудебном порядке арестовывать их счета и имущество, запрещать выезд из страны, а также управлять транспортным средством. Кроме того возмущение вызвало положение о признании годными к службе инвалидов III группы.

Впрочем, новый вариант законопроекта не сильно отличается. Согласно документу, нижняя планка призывного возраста опускается с нынешних 27 до 25 лет. Срочная служба отменяется, вместо нее вводится базовая военная подготовка. После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку в течение двух-трех месяцев. Граждане в запасе могут быть привлечены к работам оборонного характера. Вводятся электронные повестки, все украинцы обязаны будут зарегистрировать электронный кабинет на базе реестра военнообязанных "Оберег".

Фото © ТАСС / AБ / Паб Максим

Гражданам от 18 до 60 лет предписывается иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК (Территориального центра комплектации – военкомата) или полиции. Оформить украинский паспорт и загранпаспорт можно будет только при наличии военно-учетных документов. Согласно новой норме, женщины с медицинскими и фармацевтическим специальностями теперь тоже подлежат военному учету. Кроме того, признанные ранее ограниченно-годными к службе граждане должны пройти повторный медосмотр.

В отличие от предыдущего законопроекта, военком не сможет личным решением ограничить право уклониста на выезд, лишить его водительского удостоверения, а также наложить арест на банковские счета и ценности, а должен будет обратиться для этого в суд. Полиция получает право задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.

Будет ли всеобщая мобилизация на Украине

По мнению военного эксперта Юрия Подоляки, заявления и действия киевских властей свидетельствуют, что в Незалежной в первом квартале 2024 года планируют призвать порядка 150 тысяч человек и далее призывать по 40 тысяч человек в месяц, чтобы к концу года выйти на цифру в 500 тысяч человек. Напомним, эта та цифра, которую ранее озвучивал главком ВСУ Валерий Залужный.

То есть «пушечное мясо» для киевского режима по-прежнему будут отлавливать на улицах и блокпостах и отправлять на фронт. Однако это вряд ли поможет ВСУ как-то улучшить свое положение. С учетом огромных потерь, которые несет украинская армия — порядка 30 тысяч человек в месяц — ее численность в целом увеличится незначительно.

— Очевидно, что в случае продолжения нынешних тенденций и в случае выполнения планов по могилизации населения Украины численность ВСУ к концу марта может возрасти на 50 000 — 60 000 человек. А потом будет просто удерживаться достигнутый предел. Этого точно не хватит ни на какие серьезные наступательные операции в 2024 году. Им бы создать те резервы, которые помогут им продержаться этот самый следующий год, — отмечает Подоляка.

Возраст мобилизации

Согласно новому законопроекту, подлежать мобилизации будут годные к службе мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако снижение нижней возрастной границы призыва — далеко не единственное новшество в этом законопроекте. Киевский режим намерен отправить на убой максимальное количество населения, в том числе тех, кто раньше мобилизации не подлежал.

Кто еще подлежит мобилизации

В соцсетях Украины появились сообщения, что из Незалежной массово бегут женщины в связи с решением минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий, в частности, медиков и фармацевтов. В январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы.

Подлежащими призыву в новой редакции закона стали люди с психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Фото © ТАСС / AБ / Паб Максим

Министерство обороны Украины своим решением разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности к службе. Так, подлежащими призыву стали люди с психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией.

Не забыли украинские власти и о преступниках. Согласно законопроекту, вернувшиеся из мест лишения свободы будут ставиться на воинский учет. А отбывающие условный срок могут призываться на военную службу. Отменяется отсрочка для тех, кто получает второе высшее образование. Такие студенты теперь тоже будут подлежать призыву.

Кого не мобилизуют

Мужчины старше 60 лет.

Женщины, не имеющие учетно-воинских специальностей.

Чиновники, депутаты и судьи.

Инвалиды.

Граждане, признанные негодными к службе по состоянию здоровья.

Многодетные родители.

Граждане, имеющие на попечении близкого родственника-инвалида.

Граждане, имеющие «бронь» от органов госвласти, местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений.

Уклонисты на Украине и за границей: будут ли депортировать граждан Незалежной из других стран

То, что новый закон о мобилизации спровоцирует бегство граждан из страны, понимают даже в партии самого Зеленского "Слуга народа". "Появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства. Это заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", — заявил депутат из фракции президентской партии в Верховной раде Дмитрий Наталуха. А депутат Дмитрий Кривошеев, вероятно, предвидя реакцию народа на новую волну мобилизации, посоветовал не желающим воевать с Россией покинуть Украину. "Если вы не берёте на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать другое гражданство", — заявил он.

И украинцы еще как переплывают. Им ведь не привыкать бегать от своего государства. Как сообщала в ноябре прошлого года американская газета The Financial Times, около 20 тысяч мужчин на Украине сумели уклониться от мобилизации. А по сообщению The Times, с начала военного конфликта с Россией украинские пограничники задержали 17 тысяч человек, пытавшихся уклониться от мобилизации, сбежав за границу.

В ноябре пограничники выловили из Тисы двух мужчин в розовых нарукавниках, а в декабре — замаскированного под ребенка невысокого 29-летнего мужчину в детской шапочке, пытавшегося сбежать на надувном матрасе. В настоящее время, даже в разгар зимы, мужчины каждый день предпринимают попытки пересечь водную границу между Украиной, Румынией и Венгрией. Пограничники ожидают, что новая волна мобилизации породит очередной массовый исход беглецов.

Однако, количество задержанных на границе уклонистов — лишь капля в море по сравнению с числом тех, кому удалось скрыться за рубежом. По оценкам экспертов, за границей находятся до 800 тысяч граждан Украины, годных к мобилизации. Ряд представителей Киева уже пытались апеллировать к европейским странам с целью демотивировать нахождение там украинцев, например, срезать им пособия. И даже депортировать подлежащих мобилизации. Но последнее предложение не встретило в ЕС поддержки, а пособия беженцам европейцы и так урезают.

В связи с ростом числа попыток бежать за рубеж 11 января Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) объявила о введении специального пограничного режима в западных и южных областях. Что же касается уклонистов внутри страны, то украинские власти всеми силами пытаются исправить ситуацию, в том числе и увольняя военкомов, создавая блокпосты на дорогах, рекламируя службу в ВСУ.

В последние дни облавы на уклонистов прошли даже в тренажерных залах сначала Закарпатья, а потом и Центральной Украины, включая Киев. По сообщениям местных СМИ, в Ужгороде, Мукачеве, а следом и в столице повестки выдавали сразу и тренерам, и посетителям.

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования поголовно высаживают из автобусов мужчин призывного возраста. В Закарпатье военные перекрывают единственные въезды в села и небольшие города блокпостами, на которых досматривают вообще все выезжающие автомобили. Аналогичную тактику избрали военкомы в Киеве: на транспортных развязках и оживленных магистралях появились десятки пунктов проверки документов. Военные не скрывают, что цель таких мер — поимка граждан, годны к службе.

Прогнозы экспертов: сколько народу хотят и сколько получится призвать

Судя по принимаемы украинскими властями мерам, глобальной угрозы срыва мобилизации там пока нет. Некомплект частей на передовой можно покрывать регулярными облавами и расширением «количественных» методов отлова в целом.

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— По моим оценкам, мобилизационный потенциал украинской армии значительно ниже, чем декларируют власти страны. Он составляет около 2-3 млн человек. Данный законопроект не поможет призвать их всех. В конечном счете ничто не может заставить скрывающегося от армии человека прийти в ТЦК. Однако офис Зеленского все равно попытается набрать еще 300-400 тыс. солдат для ВСУ с помощью этой инициативы, — считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шекслер.

Нынешний призывной контингент Украины, хотя и в значительно усеченном виде, тем не менее, составляет около 3 миллионов человек, полагает военный эксперт Геннадий Алёхин. По его словам, власти смогут загнать на фронт несколько сотен тысяч мобилизованных в ВСУ, чтобы компенсировать те огромные потери, которые суммарно, с учетом погибших и тяжелораненных, уже приблизились к полумиллиону. Но вот набрать 500 тысяч добровольцев на Украине будет весьма проблематично. "Новая волна мобилизации приведет к тому, что рабочих рук катастрофически будет не хватать, да и, пардон, детей новых делать будет некому", — сказал эксперт.

То есть мобилизовать-то полмиллиона человек Киев, может быть, и мобилизует. Вот только что это ему даст? Ровным счетом ничего, поскольку качество этого призыва будет весьма низким. Ведь бросить на передовую больных, умственно отсталых, судимых и просто не желающих воевать людей — вовсе не означает решить проблему кадрового голода ВСУ. С таким войском много не навоюешь.

Это признают уже и сами украинцы. "Нередко такие мобилизованные не успевают даже до фронта доехать: стресс, приступ – уноси готовенького. Начинается скандал… И ничего. Мобилизация как шла, так и идет по принципу «прислали кого поймали", — заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец.

Новая тотальная мобилизация на Украине — это уже агония нынешнего киевского режима. Страна просто надорвется, проведя такую мобилизацию. Публицист Евгений Норин считает, что «На Украине все потенциальные добровольцы уже давно закончились". А степень напряжения Украины совершенно несопоставима со степенью военного напряжения России — "Пока наш «толстый» сохнет, их «худой» уже начинает издыхать. Страна берет людей там, где их находит".

Авторы Владимир Дюжий