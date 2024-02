Разденут и обездвижут: Главное о мобилизации на Украине в 2024 году

Будет ли всеобщая мобилизация на Украине

Кто еще подлежит мобилизации

Кого не мобилизуют

И украинцы еще как переплывают. Им ведь не привыкать бегать от своего государства. Как сообщала в ноябре прошлого года американская газета The Financial Times, около 20 тысяч мужчин на Украине сумели уклониться от мобилизации. А по сообщению The Times, с начала военного конфликта с Россией украинские пограничники задержали 17 тысяч человек, пытавшихся уклониться от мобилизации, сбежав за границу.