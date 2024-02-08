Разденут и обездвижут: Главное о мобилизации на Украине в 2024 году
Украине предрекают массовое бегство граждан из страны в связи с ужесточениями нового закона о призыве на воинскую службу, согласно которому граждан будут лишать не только соцуслуг, но и личной собственности.
Кого мобилизуют в 2024 году намУкраине. Обложка © Getty Images / Laurent Van Der Stockt
Верховная рада Украины 6 февраля приняла законы о продлении действия военного положения в стране с 14 марта на 90 дней — до 13 мая, а также о продлении мобилизации. Оба эти закона были внесены в парламент главой киевского режима Зеленским накануне — 5 февраля. За них проголосовали 355 депутатов, воздержались — 20.
На следующий день в первом чтении был принят внесенный правительством новый варианта закона о мобилизации, значительно расширяющий карательные меры государства. В связи с этим эксперты и общественные деятели уже предрекли Украине в скором времени новую волну массового бегства граждан из страны. "Люди сейчас начнут отказываться от гражданства и убегать. Те, кто за границей, поедут в страны, которые точно откажут в выдаче… Неумно поступили с населением. Пожинать плоды будет народ Украины", — заявил экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.
Новый законопроект о мобилизации на Украине 2024
Кабмин Украины 30 января внес в Верховную раду новый проект закона о мобилизации. Предыдущий версия документа вызвала массовое недовольство явно антиконституционными положениями о праве военкомов лично вносить граждан в реестр уклонистов и во внесудебном порядке арестовывать их счета и имущество, запрещать выезд из страны, а также управлять транспортным средством. Кроме того возмущение вызвало положение о признании годными к службе инвалидов III группы.
Впрочем, новый вариант законопроекта не сильно отличается. Согласно документу, нижняя планка призывного возраста опускается с нынешних 27 до 25 лет. Срочная служба отменяется, вместо нее вводится базовая военная подготовка. После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку в течение двух-трех месяцев. Граждане в запасе могут быть привлечены к работам оборонного характера. Вводятся электронные повестки, все украинцы обязаны будут зарегистрировать электронный кабинет на базе реестра военнообязанных "Оберег".
Фото © ТАСС / AБ / Паб Максим
Гражданам от 18 до 60 лет предписывается иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК (Территориального центра комплектации – военкомата) или полиции. Оформить украинский паспорт и загранпаспорт можно будет только при наличии военно-учетных документов. Согласно новой норме, женщины с медицинскими и фармацевтическим специальностями теперь тоже подлежат военному учету. Кроме того, признанные ранее ограниченно-годными к службе граждане должны пройти повторный медосмотр.
В отличие от предыдущего законопроекта, военком не сможет личным решением ограничить право уклониста на выезд, лишить его водительского удостоверения, а также наложить арест на банковские счета и ценности, а должен будет обратиться для этого в суд. Полиция получает право задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.
Будет ли всеобщая мобилизация на Украине
По мнению военного эксперта Юрия Подоляки, заявления и действия киевских властей свидетельствуют, что в Незалежной в первом квартале 2024 года планируют призвать порядка 150 тысяч человек и далее призывать по 40 тысяч человек в месяц, чтобы к концу года выйти на цифру в 500 тысяч человек. Напомним, эта та цифра, которую ранее озвучивал главком ВСУ Валерий Залужный.
То есть «пушечное мясо» для киевского режима по-прежнему будут отлавливать на улицах и блокпостах и отправлять на фронт. Однако это вряд ли поможет ВСУ как-то улучшить свое положение. С учетом огромных потерь, которые несет украинская армия — порядка 30 тысяч человек в месяц — ее численность в целом увеличится незначительно.
— Очевидно, что в случае продолжения нынешних тенденций и в случае выполнения планов по могилизации населения Украины численность ВСУ к концу марта может возрасти на 50 000 — 60 000 человек. А потом будет просто удерживаться достигнутый предел. Этого точно не хватит ни на какие серьезные наступательные операции в 2024 году. Им бы создать те резервы, которые помогут им продержаться этот самый следующий год, — отмечает Подоляка.
Возраст мобилизации
Согласно новому законопроекту, подлежать мобилизации будут годные к службе мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако снижение нижней возрастной границы призыва — далеко не единственное новшество в этом законопроекте. Киевский режим намерен отправить на убой максимальное количество населения, в том числе тех, кто раньше мобилизации не подлежал.
Кто еще подлежит мобилизации
В соцсетях Украины появились сообщения, что из Незалежной массово бегут женщины в связи с решением минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий, в частности, медиков и фармацевтов. В январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы.
Подлежащими призыву в новой редакции закона стали люди с психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Фото © ТАСС / AБ / Паб Максим
Министерство обороны Украины своим решением разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности к службе. Так, подлежащими призыву стали люди с психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией.
Не забыли украинские власти и о преступниках. Согласно законопроекту, вернувшиеся из мест лишения свободы будут ставиться на воинский учет. А отбывающие условный срок могут призываться на военную службу. Отменяется отсрочка для тех, кто получает второе высшее образование. Такие студенты теперь тоже будут подлежать призыву.
Кого не мобилизуют
- Мужчины старше 60 лет.
- Женщины, не имеющие учетно-воинских специальностей.
- Чиновники, депутаты и судьи.
- Инвалиды.
- Граждане, признанные негодными к службе по состоянию здоровья.
- Многодетные родители.
- Граждане, имеющие на попечении близкого родственника-инвалида.
- Граждане, имеющие «бронь» от органов госвласти, местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений.
Уклонисты на Украине и за границей: будут ли депортировать граждан Незалежной из других стран
То, что новый закон о мобилизации спровоцирует бегство граждан из страны, понимают даже в партии самого Зеленского "Слуга народа". "Появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства. Это заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", — заявил депутат из фракции президентской партии в Верховной раде Дмитрий Наталуха. А депутат Дмитрий Кривошеев, вероятно, предвидя реакцию народа на новую волну мобилизации, посоветовал не желающим воевать с Россией покинуть Украину. "Если вы не берёте на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать другое гражданство", — заявил он.
И украинцы еще как переплывают. Им ведь не привыкать бегать от своего государства. Как сообщала в ноябре прошлого года американская газета The Financial Times, около 20 тысяч мужчин на Украине сумели уклониться от мобилизации. А по сообщению The Times, с начала военного конфликта с Россией украинские пограничники задержали 17 тысяч человек, пытавшихся уклониться от мобилизации, сбежав за границу.
В ноябре пограничники выловили из Тисы двух мужчин в розовых нарукавниках, а в декабре — замаскированного под ребенка невысокого 29-летнего мужчину в детской шапочке, пытавшегося сбежать на надувном матрасе. В настоящее время, даже в разгар зимы, мужчины каждый день предпринимают попытки пересечь водную границу между Украиной, Румынией и Венгрией. Пограничники ожидают, что новая волна мобилизации породит очередной массовый исход беглецов.
Однако, количество задержанных на границе уклонистов — лишь капля в море по сравнению с числом тех, кому удалось скрыться за рубежом. По оценкам экспертов, за границей находятся до 800 тысяч граждан Украины, годных к мобилизации. Ряд представителей Киева уже пытались апеллировать к европейским странам с целью демотивировать нахождение там украинцев, например, срезать им пособия. И даже депортировать подлежащих мобилизации. Но последнее предложение не встретило в ЕС поддержки, а пособия беженцам европейцы и так урезают.
В связи с ростом числа попыток бежать за рубеж 11 января Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) объявила о введении специального пограничного режима в западных и южных областях. Что же касается уклонистов внутри страны, то украинские власти всеми силами пытаются исправить ситуацию, в том числе и увольняя военкомов, создавая блокпосты на дорогах, рекламируя службу в ВСУ.
В последние дни облавы на уклонистов прошли даже в тренажерных залах сначала Закарпатья, а потом и Центральной Украины, включая Киев. По сообщениям местных СМИ, в Ужгороде, Мукачеве, а следом и в столице повестки выдавали сразу и тренерам, и посетителям.
В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования поголовно высаживают из автобусов мужчин призывного возраста. В Закарпатье военные перекрывают единственные въезды в села и небольшие города блокпостами, на которых досматривают вообще все выезжающие автомобили. Аналогичную тактику избрали военкомы в Киеве: на транспортных развязках и оживленных магистралях появились десятки пунктов проверки документов. Военные не скрывают, что цель таких мер — поимка граждан, годны к службе.
Прогнозы экспертов: сколько народу хотят и сколько получится призвать
Судя по принимаемы украинскими властями мерам, глобальной угрозы срыва мобилизации там пока нет. Некомплект частей на передовой можно покрывать регулярными облавами и расширением «количественных» методов отлова в целом.
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— По моим оценкам, мобилизационный потенциал украинской армии значительно ниже, чем декларируют власти страны. Он составляет около 2-3 млн человек. Данный законопроект не поможет призвать их всех. В конечном счете ничто не может заставить скрывающегося от армии человека прийти в ТЦК. Однако офис Зеленского все равно попытается набрать еще 300-400 тыс. солдат для ВСУ с помощью этой инициативы, — считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шекслер.
Нынешний призывной контингент Украины, хотя и в значительно усеченном виде, тем не менее, составляет около 3 миллионов человек, полагает военный эксперт Геннадий Алёхин. По его словам, власти смогут загнать на фронт несколько сотен тысяч мобилизованных в ВСУ, чтобы компенсировать те огромные потери, которые суммарно, с учетом погибших и тяжелораненных, уже приблизились к полумиллиону. Но вот набрать 500 тысяч добровольцев на Украине будет весьма проблематично. "Новая волна мобилизации приведет к тому, что рабочих рук катастрофически будет не хватать, да и, пардон, детей новых делать будет некому", — сказал эксперт.
То есть мобилизовать-то полмиллиона человек Киев, может быть, и мобилизует. Вот только что это ему даст? Ровным счетом ничего, поскольку качество этого призыва будет весьма низким. Ведь бросить на передовую больных, умственно отсталых, судимых и просто не желающих воевать людей — вовсе не означает решить проблему кадрового голода ВСУ. С таким войском много не навоюешь.
Это признают уже и сами украинцы. "Нередко такие мобилизованные не успевают даже до фронта доехать: стресс, приступ – уноси готовенького. Начинается скандал… И ничего. Мобилизация как шла, так и идет по принципу «прислали кого поймали", — заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец.
Новая тотальная мобилизация на Украине — это уже агония нынешнего киевского режима. Страна просто надорвется, проведя такую мобилизацию. Публицист Евгений Норин считает, что «На Украине все потенциальные добровольцы уже давно закончились". А степень напряжения Украины совершенно несопоставима со степенью военного напряжения России — "Пока наш «толстый» сохнет, их «худой» уже начинает издыхать. Страна берет людей там, где их находит".