Зачем ВСУ блокируют рации для штурмовиков: сводки военкоров из зоны СВО Что происходит в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях 6 февраля и о чём молчат в новостях — в материале Лайфа. 6 февраля, 10:55 Что происходит в зоне СВО 6 февраля. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Почему украинские БПЛА стали чаще проникать в РФ

Расширяя географию ударов по российским тыловым регионам, ВСУ пытаются отработать вариант запугивания населения России, отмечает Михаил Звинчук (Рыбарь). Украинские дроны были замечены в Псковской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.

— Больше всего от украинских обстрелов пострадали Донецкая и Луганская Народные Республики. По территории ДНР было нанесено более 1000 ударов, в результате чего семь мирных жителей погибли и ещё 29 ранены. 3 февраля ВСУ произвели пуск из американской РСЗО HIMARS по Лисичанску в ЛНР. К сожалению, итогом этого террора стала гибель 28 человек, а ещё 10 мирных жителей получили ранения, — напоминает Звинчук.

Что происходит в Херсонской области, 6 февраля

За прошедшую неделю по левобережью Днепра в Херсонской области было нанесено более 100 ударов. Поступали сообщения о гибели пяти человек и о ранении ещё четырёх мирных жителей. Кадры со стороны ВСУ доказывают, что в Крынках фактически негде спрятаться, всё в руинах, сообщают военкоры. Военкор Александр Коц напоминает об оценке потерь ВСУ убитыми и ранеными, которая за время операции на этом участке достигла четырёх – семи тысяч военнослужащих. А "живых и боеспособных солдат там сейчас лишь несколько десятков", замечает он.

Кадры из Крынок, где украинским военным уже не удаётся укрываться, поскольку вместо зданий только руины. Видео © t.me / Силовики

— Мы постепенно выдавливаем противника из Крынок, несмотря на то что пришла оттепель и противник вновь мог переправляться на лодках. Над ним дамокловым мечом висит наша артиллерия и FPV-дроны, — комментирует военный корреспондент, старший лейтенант УНМ ДНР Александр Матюшин.

Военные эксперты выявляют огромные проблемы на этом направлении со снабжением и переброской техники и живой силы противника. Так, выяснилось, что командование 35-й и 36-й бригад морской пехоты отправляет пополнение из мобилизованных на левый берег Днепра с радиостанциями на заранее предустановленных частотах.

Блокировка раций происходит из-за недоверия к мобилизованным военным. Ведь на заранее запрограммированных частотах десантные группы ВСУ могут связываться только с подразделениями на правом берегу, отмечают эксперты. Командование опасается, что через другие частоты украинские военные смогут связаться с российскими войсками и сдаться в плен. Кроме того, на этот участок отправляют разных штрафников: алкоголиков, наркоманов и "отказников", которых руководство ВСУ перед отправкой заранее вносит в списки пропавших без вести.

Что происходит в Харьковской области, 6 февраля

— На линии Кисловка — Котляровка — Ивановка ВСУ, опасаясь прорыва ВС РФ, перебросили свежие резервы 32-й и 43-й ОМБр. На линии Табаевка — Крахмальное пока без изменений, ВСУ готовятся к обороне лежащего в низине (как и Табаевка) Песчаного. С российской стороны заметно усиление активности оперативно-тактической авиации: существенно выросла интенсивность применения авиабомб ФАБ-500 с УМПК, — комментирует военный эксперт Борис Рожин.

При этом противник возводит линию обороны под Купянском. Там работают сейчас немецкие сапёры и инженеры, комментирует ситуацию на Харьковском направлении военный эксперт Геннадий Алёхин. Он отмечает, что руководство ВСУ понимает, что Купянск им удержать не удастся.

Донецкая Народная Республика, 6 февраля

На Кураховском направлении наша армия продолжает активные наступательные действия по всей протяжённости участка фронта. Активность идёт как в направлении Красногоровки, так и в направлении Георгиевки и Победы, пишут эксперты. На это влияют серьёзная ударная группировка РФ и значительное огневое воздействие на противника, который в последние недели ощущает достаточно серьёзную потерю своего боевого потенциала. Однако полноценное движение на линии Первомайское – Покровское и Марьинка – Курахово начнётся после того, как наши военные освободят Авдеевку.

На Кураховском направлении наша армия продолжает активные наступательные действия. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

От военкоров поступает информация, что наши войска взяли под контроль ж/д мост южнее Авдеевского коксохима. Штурмовые группы ВС РФ идут навстречу друг другу. Авдеевку, скорее всего, будут дробить на две части, отрезав группы ВСУ друг от друга, а после зачистив их по отдельности, считают военкоры.

— Продвижение наших войск отмечается по Железнодорожному переулку к улицам Сапронова и Леси Украинки, — говорит военный эксперт Борис Рожин. Он добавляет, что это делается целенаправленно, чтобы отрезать часть Авдеевки от Авдеевского коксохима, что нарушит целостность северного фланга обороны противника и вынудит его оставить целый ряд позиций.

За последние дни заметно продвижение с юго-востока в районе улиц Соборной, Чернышевского и Спортивной, сообщает Рожин. "Пока основные силы ВСУ отвлекались на ликвидацию прорыва в районе "Царской охоты", ВС РФ нанесли удар с севера, сконцентрировали огонь по позициям украинских войск, продвинулись вплотную к СНТ "Ивушка" рядом с песчаным карьером и прошли немного дальше".

По словам Рожина, участок между микрорайоном "Химик" и Красноармейской улицей в пять квадратных километров, который ВС РФ поджимают с юго-запада от промзоны и с севера, находится на возвышенности, поэтому ВСУ в этом районе упираются до последнего. Частично этим и объясняется повышенная активность танков ВСУ в этом районе.

В ходе тяжёлых боёв российские войска взяли и позиции ВСУ на восточных окраинах Новомихайловки. После освобождения этого населённого пункта обеспечение фланга угледарской группировки ВСУ будет усложнено, считают эксперты.

Авторы Дмитрий Шестопалов