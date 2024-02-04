Главное из сводок СВО: Подготовка к капитуляции, повторение Бахмута и движение войск РФ На какой период западные аналитики "назначили" капитуляцию хунты, что происходит в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях 4 февраля и где продвигается Армия России — в материале Лайфа. 3 февраля, 21:40 Главное из сводок СВО: Подготовка к капитуляции, повторение Бахмута и движение войск РФ. Фото © ТАСС / Zuma

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают медленное, но верное продвижение на ряде участков фронтов. Благоприятствует нам и внутренний кризис, который сейчас разгорается на Украине. Вместе с этим киевский режим продолжает кидать в топку людей, насильно отправленных в войска.

Продвижение в Харьковской области, 4 февраля

Российским войскам за несколько дней удалось освободить сразу несколько населённых пунктов в Харьковской области. Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, 29 января нашим военнослужащим удалось закрепиться в населённом пункте Табаевка. До этого ВС РФ вошли в Крахмальное. Основные направления удара идут в сторону реки Оскол. А это значит, у наших войск цель — Купянск.

— Два направления у нас достаточно серьёзные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, немного южнее города Купянска, которое тоже довольно тяжёлое, но полностью контролируемое нашими Вооружёнными силами, — сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Работа разведгруппы с использованием беспилотного комплекса "Орлан-10". Фото © ТАСС / Александр Река

Продвижение в ДНР, 4 февраля

Кроме того, на Донецком направлении взято Весёлое. Ожидается и освобождение Авдеевки. Из этого города украинские боевики сделали мощный укрепрайон. Он стал местом, откуда ежедневно обстреливается Донецк. Продвигаются наши войска и от Марьинки, что даёт надежду на освобождение ещё большей части Донбасса.

— Наблюдается усиление давления западнее Марьинки, где наши продвигаются к Георгиевке. После взятия сёл Георгиевка и Максимильяновка (это фактически один населённый пункт) откроется дорога на Курахово — важный тыловой логистический пункт, через который идёт снабжение Угледара, — пишет военкор Евгений Лисицин. При этом, исходя из информации военного корреспондента Юрия Котенка, противник огрызается.

Котенок отмечает, что с врагом стало сложнее бороться, так как ВСУ использует артиллерию по минимуму, не раскрывая огневые точки, компенсируя это массированным применением дронов.

Борьба военных и политиков

Кризис власти на Украине обсуждают западные СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько недель подряд пытается "уволить" главкома ВСУ Валерия Залужного, а в это время осуществляется законодательное ужесточение мобилизации.

Стоит напомнить, что именно Залужный предлагал сохранить войска и вывести из Бахмута, а теперь, когда повторяются события, предлагает вывести их из Авдеевки. Владимир Зеленский против. Это и порождает кризис, который нам очень на руку.

— Борьба за власть между Зеленским и генералом Залужным — это сложная и долгая история, которая негативно влияет на общую ситуацию на Украине. Честно говоря, это ставит нас в довольно ужасное положение, — рассказал анонимно изданию Bild один из украинских офицеров.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько недель подряд пытается "уволить" главкома ВСУ Валерия Залужного. Фото © president.gov.ua

В США уже появилось мнение, что американским властям не стоит вмешиваться в конфликт группы Зеленского и Залужного.

— Восприятие раскола в верхах Киева не идёт на пользу Украине, но правительство США не должно в него ввязываться, — заявил The Washington Post эксперт по Восточной Европе из Стэнфордского университета и бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

В США и Европе уже ни у кого нет сомнений, что Валерий Залужный останется без должности. Его место могут занять глава ГУР Кирилл Буданов или генерал Александр Сырский, которые более лояльны к Владимиру Зеленскому.

Мобилизация на убой

Негативно на ВСУ сказывается, скорее всего, временное прекращение поставок из США, а также затягивание выделения финансов из Европы. Военнослужащие продолжают жаловаться на нехватку снарядов.

В беседе с Politico один из высокопоставленных офицеров украинской армии заявил, что у его подчинённых не хватает боеприпасов даже для "ответки".

— Сейчас на некоторых направлениях это число иногда во много раз превышает наш ответ, — отметил военный.

Верховную раду упорно пытаются заставить проголосовать за новый закон о мобилизации, который уже вызывает недовольство украинцев. Потери у Украины катастрофические. Об этом даже свидетельствуют статьи, вышедшие в западных медиа. Информацию они получают от местных жителей, например жён военнослужащих.

— Иногда он делит траншею с мёртвыми, потому что обстрел настолько сильный, что никто не может вынести тела. Однажды он отправился на позиции, и десять дней с ним не было связи, — рассказала журналистам Spiegel жительница Житомирской области Ирина Топинко.

Что происходит в Херсонской области, 4 февраля

Потери идут на всех направлениях, в том числе и абсолютно не влияющих на боевые действия, но имеющих значение для внутриукраинской картинки. Политики продолжают посылать военных на убой в Крынки. Группировка, переправившаяся на левый берег Днепра, испытывает проблему с обеспечением, раненых фактически никто не эвакуирует, а тела убитых постепенно покрывают небольшой участок земли.

— Любопытно, что в Крынках ВСУ постепенно начинают сталкиваться с "артёмовским синдромом": оборудованных позиций там, где сейчас находятся украинские войска, нет и укрываться приходится в подвалах. На таких точках царит антисанитария, холод, влажность, сырость. Большое количество осколочных ранений и взрывных травм приводит украинских военных к инфекциям. Из-за этого состояние легкораненых солдат быстро ухудшается, а из состояния тяжелораненых военные Киева быстро переходят в разряд погибших, поскольку обеспечить эвакуацию на правый берег удаётся в лучшем случае для 1/5 всех раненых, ­— пишет военный эксперт Борис Рожин.

ВСУ постепенно начинают сталкиваться с "артёмовским синдромом": оборудованных позиций там, где сейчас находятся украинские войска, нет и укрываться приходится в подвалах. Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

И похожая ситуация практически везде. Раненых записывают в без вести пропавшие. Так выгоднее. Не надо платить, тем более что западные партнёры тормозят финансовые потоки.

Украинскую элиту готовят к капитуляции летом в 2024 году

В конце каждого календарного года экспертно-аналитическим сообществом США и стран – участниц НАТО публикуются формирующие доклады и обзоры о вероятном развитии обстановки в предстоящем году. Нынешний киевский think-tank по факту представляет собой региональный филиал западной "фабрики мыслей" — Атлантического совета.

В конце 2023 года экспертами Украинского института будущего был подготовлен формирующий доклад относительно развития ситуации на Украине в 2024 году и её будущего геополитического статуса в современных геополитических условиях. По сути, это предложения для набора действий украинской элите, отмечает военный эксперт Максим Ювачёв.

По его словам, документ объясняет, за счёт каких угроз будет реализован гибельный для киевской власти сценарий. В связи с ростом внутренних проблем в США, возрождением латентных региональных конфликтов на фоне потери Вашингтоном роли мирового жандарма и дискредитации западной модели развития общества для Украины 2024-й станет "годом капканов и ловушек" ввиду снижения её геополитического приоритета в глазах Запада.

Ювачёв приводит сформулированные украинскими экспертами ориентиры для киевской элиты на 2024 год: • последствиями резкого сворачивания финансовой помощи и военной помощи со стороны США и их союзников по НАТО, раздоров между украинскими политиками и военными станет победа России с последующей капитуляцией Украины; • заморозка военного конфликта возможна при условии гарантий безопасности со стороны США и ЕС, даже при уменьшении помощи; • вероятность победы Украины невелика, но реальна при условии формирования правительства Национального единства; проведения "умной мобилизации"; трансформации экономической модели развития государства; использования (усиления) асимметричных подходов к ведению боевых действий; продолжения западной поддержки страны в подготовке военного персонала, финансовой и военной помощи, в том числе с предоставлением высокоточного дальнобойного вооружения.

— Ещё один важный пункт: согласно документу, окном для "решения украинского вопроса" станет "период с апреля по август 2024 года и не исключено, что Украину, вполне вероятно, будут принуждать к переговорам", — резюмирует Ювачёв.

Авторы Даниил Черных