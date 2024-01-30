Сражение ВПК, дипломатов и армий: На каких направлениях СВО российские военные активизируют усилия Что происходит в зоне СВО 30 января, на каком направлении ВСУ готовы перейти в оборону и почему сейчас начинают подводить итоги двухлетней кампании — в сводках военкоров. 30 января, 07:00 Работа расчёта РСЗО "Град" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В 2024 году военные эксперты начали говорить, что конфликт между Россией и Западом на Украине приобрёл новые измерения. Сейчас военная фаза представлена сражениями ВПК, интеллектов, инженерных команд, не говоря уже об армиях.

Военный эксперт Александр Сладков рассказывает о масштабной перегруппировке сил, которые произошли с начала СВО. Сейчас, по его словам, идёт сражение военных концепций Запада и России.

Работа расчёта РСЗО "Град" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Дипломаты, финансисты, работяги ВПК — это всё солдаты. Мысль эта кажется пошловатой. Два года назад мы шли вперёд на кураже, уверенные, что мы самые сильные. А выяснилось, Запад тоже был готов к битве. И нынче система бьётся с системой. Весь мир, как обычно, наблюдает. Помогать будут победителю, — считает Александр Сладков.

В поле солдат воюет с солдатом, комбат с комбатом, чья выучка выше, кто лучше умеет командовать огнём, тот и побеждает. В армии уже нет проходных должностей, остолопы и тупицы видны за километр, объясняет эксперт.

— Идут битвы ВПК за каждый патрон, за каждый десяток боеприпасов. Бои интеллектов, инженерного состава, каждый завод воюет с таким же предприятием на Западе. Видим и битву школ боевой подготовки. Неожиданно западная школа даёт сбой. Украинцы стараются переучить всех, кто прибывает из-за границы, но не всегда это удаётся. Дело даже не в подходе, британцы со всеми разговаривают брезгливо — через губу, тем более с украинцами, — продолжает Сладков. Эксперт уверен, что самые большие схватки впереди и о победе говорить пока слишком рано.

Харьковская область

В центре внимания продолжает оставаться Харьковско-Купянское направление и полоса между Харьковом и белгородским приграничьем, военные эксперты считают, что в ближайшее время здесь начнётся активизация действий со стороны Армии России.

Российские войска уже установили контроль над селом Табаевка в Харьковской области, которое до этого находилось в серой зоне. Его освобождение — ещё один шаг к победе наших войск в этом регионе. За провалы при обороне Крахмального и Табаевки снят с должности комбриг 103-й бригады фольксштурма полковник Курко, — отмечает военный эксперт Борис Рожин.

Боевая работа спецназа "Ахмат" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Подробно разбирает ситуацию с освобождением села Табаевка и продолжением боевых действий на этом участке фронта военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь).

— Купянск мы пытаемся взять восемь месяцев. Наши бойцы атаковали город с севера, северо-востока, сейчас ситуация изменилась, и на новом направлении мы продвигаемся более успешно — со стороны Сватова, — говорит Звинчук.

По его словам, долгое время боевые действия с западной стороны — под сёлами Стельмаховка, Нововосёловское, Свердловка с Надей — были ограничены фронтом у реки Жеребец и попытками выйти к Боровой и реке Оскол.

— Однако неделю назад расстановка сил изменилась. Сперва наши бойцы от Владимировки начали продвижение в сторону сёл Крахмальное, Берестовое и Табаевка. Затем мы взяли Крахмальное, вышли на окраину Берестового. После освобождения Табаевки наши военные смогли начать наступление на Котляровку и Кисловку. И здесь мы пытаемся атаковать в направлении Ивановки и Степового. Если удастся расширить зону контроля на этом участке, то мы сможем претендовать на выход на восточные врата Купянска — населённый пункт Петропавловка, — резюмирует Звинчук.

Выход на Петропавловку пройдёт с другой стороны, в обход районов, за которые наши войска бились несколько месяцев. Бой предстоит нелёгкий. Михаил Звинчук считает, что сейчас российские войска решают задачу по перехвату стратегической инициативы на этом участке: с Котляровки, Кисловки, Табаевки, Владимировки и других посёлков начинается новая фаза борьбы за русский Купянск.

Село Синьковка пока сдерживает натиск Армии России на Купянск и Ковшаровку. За трассой Чугуев – Меловое у ВСУ организованный батальонный опорный пункт. В срочном порядке организовывается линия обороны в районе Ковшаровки.

Западные СМИ оценивают яму для похорон режима Зеленского

Даже армия США не смогла бы прорвать оборонные позиции Армии РФ, которые они построили на Украине, сообщает Foreign Affairs. Авторы публикации напоминают, что предыдущие успехи Украины вселяли надежду на то, что новые усилия — летнее контрнаступление, подкреплённое новой западной техникой и обучением, — смогут прорвать российскую оборону в более широком масштабе и разрушить российский сухопутный мост в Крым. В этом случае, как считалось, возникшая угроза Крыму сможет убедить Путина прекратить СВО.

Боевая работа отряда РЭБ в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Результаты не оправдали таких надежд. Ограниченные успехи были куплены большой ценой и теперь в значительной степени компенсируются успехами России на других участках поля боя. Теперь ясно, что наступление провалилось, — делает вывод Foreign Affairs.

Российская оборона к лету 2023 года оказалась более масштабной, чем считали западные эксперты. Чтобы её преодолеть, необходимо большое преимущество в навыках и мотивации. В 2023 году Украина ими не располагала — и неясно, обладали бы даже американские войска навыками, достаточными для выполнения столь сложной задачи. Так издание оправдывает ВСУ, а заодно и всю западную помощь.

Авторы Дмитрий Шестопалов