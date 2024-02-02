В Киеве в очередной раз вспомнили про провальное контрнаступление Вооружённых сил Украины в прошлом году. Как заявил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк в интервью украинскому 24-му каналу, после этих событий ощущается "негативный осадок".

"Относительно наступления. Да, есть определённый негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году", — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что про тактические ошибки уже было сказано из уст как военного, так и политического руководства страны. Подоляк отметил, что тактика украинских войск должна меняться в соответствии с количеством оружия, после чего в очередной раз заявил о дефиците вооружения.