Подоляк пожаловался на негативный осадок после провала наступления ВСУ
Подоляк: После провала контрнаступления ВСУ остался негативный осадок
В Киеве в очередной раз вспомнили про провальное контрнаступление Вооружённых сил Украины в прошлом году. Как заявил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк в интервью украинскому 24-му каналу, после этих событий ощущается "негативный осадок".
"Относительно наступления. Да, есть определённый негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году", — заявил чиновник.
Он подчеркнул, что про тактические ошибки уже было сказано из уст как военного, так и политического руководства страны. Подоляк отметил, что тактика украинских войск должна меняться в соответствии с количеством оружия, после чего в очередной раз заявил о дефиците вооружения.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины планируют новое наступление на российские укрепрайоны. По словам начальника Главного управления украинской военной разведки Кирилла Буданова, манёвр решено начать весной. Однако, как считает российский офицер с позывным Мазур, слова Буданова ориентированы на внутреннюю аудиторию и мало соотносятся с реальностью.
t.me / Министерство обороны Украины