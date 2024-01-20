Регион

Уведомления отключены

20 января, 14:29

Глава офиса Зеленского обнародовал полное отчаяния послание с фронта

Глава офиса Зеленского Ермак: ВСУ жалуются на невозможность наступления

Украинские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, жалуются, что не могут наступать. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"На фронте военные жалуются на нехватку людей и средств и заявляют, что у них больше нет возможности наступать", — отметил он в беседе с французским изданием Le Figaro.

Ермак добавил, что ВС РФ имеют преимущество в воздухе, а ВСУ не хватает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин. По его словам, ситуация на фронте для украинских военных сейчас достаточно сложная.

Захарова высмеяла слова Ермака об успешном контрнаступлении ВСУ
Захарова высмеяла слова Ермака об успешном контрнаступлении ВСУ

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что интенсивность боёв в зоне спецоперации не уменьшается, несмотря на зиму. Кроме того, он отметил, что если Украине не предоставят достаточно оружия и денег, то зона боевых действий может расшириться.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров