Глава офиса Зеленского обнародовал полное отчаяния послание с фронта

Украинские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, жалуются, что не могут наступать. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"На фронте военные жалуются на нехватку людей и средств и заявляют, что у них больше нет возможности наступать", — отметил он в беседе с французским изданием Le Figaro.

Ермак добавил, что ВС РФ имеют преимущество в воздухе, а ВСУ не хватает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин. По его словам, ситуация на фронте для украинских военных сейчас достаточно сложная.