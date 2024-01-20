Глава офиса Зеленского обнародовал полное отчаяния послание с фронта
Глава офиса Зеленского Ермак: ВСУ жалуются на невозможность наступления
Украинские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, жалуются, что не могут наступать. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"На фронте военные жалуются на нехватку людей и средств и заявляют, что у них больше нет возможности наступать", — отметил он в беседе с французским изданием Le Figaro.
Ермак добавил, что ВС РФ имеют преимущество в воздухе, а ВСУ не хватает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин. По его словам, ситуация на фронте для украинских военных сейчас достаточно сложная.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что интенсивность боёв в зоне спецоперации не уменьшается, несмотря на зиму. Кроме того, он отметил, что если Украине не предоставят достаточно оружия и денег, то зона боевых действий может расшириться.
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