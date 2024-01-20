Захарова высмеяла слова Ермака об успешном контрнаступлении ВСУ

Контрнаступление ВСУ было успешным не для Украины, а для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Ранее Лайф писал, что на данный момент на фронте для ВСУ сложилась патовая ситуация. Это признал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, посетивший Киев и лично пообщавшийся с украинскими военнослужащими на передовой. По его словам, таких мрачных настроений в Незалежной он не видел уже давно.