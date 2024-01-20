"Ситуация мрачная": Немецкий журналист побывал на передовой и пришёл в ужас от положения ВСУ

На данный момент на фронте для ВСУ сложилась патовая ситуация, признал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, посетивший Киев и лично пообщавшийся с украинскими военнослужащими на передовой. По его словам, таких мрачных настроений в Незалежной он не видел уже давно.

"Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел", — сказал он в эфире телеканала Welt.