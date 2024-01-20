"Ситуация мрачная": Немецкий журналист побывал на передовой и пришёл в ужас от положения ВСУ
Немецкий журналист Ронцхаймер указал на патовую ситуацию для ВСУ на фронте
На данный момент на фронте для ВСУ сложилась патовая ситуация, признал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, посетивший Киев и лично пообщавшийся с украинскими военнослужащими на передовой. По его словам, таких мрачных настроений в Незалежной он не видел уже давно.
"Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел", — сказал он в эфире телеканала Welt.
Журналист пояснил, что украинские солдаты очень устали от уже почти двухгодичного и беспрерывного пребывания на фронте, а дефицит боеприпасов ставит армию Незалежной в безвыходное положение: российские войска атакуют ВСУ и постоянно продвигаются вперёд, а украинцы "не могут себя защищать".
Напомним, как писала Financial Times, оглушительный провал летнего контрнаступления вынудил ВСУ перейти к "активной обороне": противник пытается удержать наступающую Армию России, попутно пытаясь наносить удары в уязвимых местах. Однако, по мнению бывшего министра обороны Незалежной Андрея Загороднюка, ничего хорошего из этого не выйдет и таким образом Киев буквально дарит инициативу Москве.
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