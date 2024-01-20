В офисе Зеленского напугали Запад заявлением о России: "Зона боёв расширится"

Интенсивность боёв в зоне спецоперации не уменьшается, несмотря на зиму. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Ситуация трудная, так как интенсивность боёв не уменьшается независимо от климатических факторов. Интенсивность боёв высокая", — отметил он в беседе с немецкой газетой Bild.

Кроме того, Подоляк в очередной раз затронул вопрос обеспечения ВСУ западной помощью. Он подчеркнул, что если Киеву не предоставят достаточно оружия и денег, то зона боевых действий может расшириться.