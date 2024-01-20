В офисе Зеленского напугали Запад заявлением о России: "Зона боёв расширится"
Подоляк: Ситуация на фронте сложная — бои не стихают, несмотря на зиму
Интенсивность боёв в зоне спецоперации не уменьшается, несмотря на зиму. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Ситуация трудная, так как интенсивность боёв не уменьшается независимо от климатических факторов. Интенсивность боёв высокая", — отметил он в беседе с немецкой газетой Bild.
Кроме того, Подоляк в очередной раз затронул вопрос обеспечения ВСУ западной помощью. Он подчеркнул, что если Киеву не предоставят достаточно оружия и денег, то зона боевых действий может расшириться.
Ранее австрийский полковник Маркус Рейснер заявил, что активные наступления ВС РФ по всей линии фронта истощают и так небольшие резервы ВСУ. По его мнению, из-за этого скоро может произойти масштабный прорыв.
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