"Масштабный прорыв": На Западе забили тревогу из-за наступления ВС России по всему фронту
Полковник Райснер: Истощение ВСУ может привести к масштабному прорыву ВС РФ
Активные наступления российских войск по всей линии фронта истощают и так небольшие резервы ВСУ, из-за чего скоро может произойти масштабный прорыв. Таким прогнозом поделился австрийский полковник Маркус Райснер.
Несмотря на впечатляющие успехи, о которых постоянно на весь мир трубит Киев, ВСУ же сейчас находятся в глухой обороне, а вот российские военные, наоборот, активно наступают. По мнению австрийского полковника, успехи Москвы связаны главным образом с тем, что она смогла существенно нарастить производство боеприпасов. Райснер утверждает, что на поле боя ВС РФ ежедневно выпускают десять тысяч снарядов против двух тысяч с украинской стороны.
"На стратегическом, оперативном и тактическом уровне видно, что Украина фактически находится в обороне, а Россия — в наступлении. <...> Дело может дойти до масштабного прорыва", — сказал австриец в интервью ZDF.
А ранее генерал-полковник ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска перешли к "активной обороне" на восточном участке фронта. Также он признал, что у военных не хватает боеприпасов, поэтому попросил Запад о помощи.
ТАСС / Андрей Рубцов