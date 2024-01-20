"Масштабный прорыв": На Западе забили тревогу из-за наступления ВС России по всему фронту

Активные наступления российских войск по всей линии фронта истощают и так небольшие резервы ВСУ, из-за чего скоро может произойти масштабный прорыв. Таким прогнозом поделился австрийский полковник Маркус Райснер.

Несмотря на впечатляющие успехи, о которых постоянно на весь мир трубит Киев, ВСУ же сейчас находятся в глухой обороне, а вот российские военные, наоборот, активно наступают. По мнению австрийского полковника, успехи Москвы связаны главным образом с тем, что она смогла существенно нарастить производство боеприпасов. Райснер утверждает, что на поле боя ВС РФ ежедневно выпускают десять тысяч снарядов против двух тысяч с украинской стороны.

"На стратегическом, оперативном и тактическом уровне видно, что Украина фактически находится в обороне, а Россия — в наступлении. <...> Дело может дойти до масштабного прорыва", — сказал австриец в интервью ZDF.