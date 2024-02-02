Российский офицер сравнил Буданова с гопником, а его слова о наступлении — пустыми угрозами
Офицер Мазур: Слухи о весеннем наступлении ВСУ запущены для самих украинцев
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Обложка © t.me / Кирилл Буданов
Заявления киевских деятелей, включая главного украинского военного разведчика Кирилла Буданова о новом наступлении ВСУ, больше ориентированы на внутреннюю аудиторию и мало соотносятся с реальностью. Об этом MK.Ru рассказал участник СВО, российский офицер с позывным Мазур.
"Заявление Буданова о том, что весной ВСУ начнут наступление, выглядит, мягко говоря, удивительно. Это больше напоминает ситуацию, когда гопник, получив от противника, отбегает на безопасное расстояние и оттуда начинает угрожать" — сообщил Мазур.
По его словам, Украина лишилась военного потенциала во время летнего провального контрнаступления. В итоге были потеряны техника и личный состав, стратегическая инициатива и утеряны ключевые форпосты вроде Марьинки. К тому же эти потери никак не сравнить с продвижением ВСУ на несколько километров на некоторых участках. Поэтому сейчас опрометчиво рассуждать о том, что Украина начнёт контрнаступление весной, а все эти заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию, изолированную от объективной информации.
Мазур обратил внимание, что ВСУ нужно выстраивать почти заново линию обороны, а делать это под нажимом российских войск, которые продвигаются почти каждый день, будет очень сложно. Поэтому, заявления Буданова о неком наступлении в марте как минимум нелогично, заключил боец.
Напомним, Буданов заявил, что ВСУ планируют новое наступление на российские укрепрайоны. А сам манёвр решено начать весной. Украинская армия уже пыталась провести контрнаступление в 2023 году. Оно началось в июне, и с тех пор они не смогли добиться какого-либо успеха на фронте, зато понесли огромные потери: всего за прошлый год противник лишился 215 тысяч военных, из них 160 тысяч потеряны как раз за полгода контрнаступа.