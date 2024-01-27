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27 января, 04:34

В США рассказали о новой стратегии Вашингтона по украинскому конфликту

WP: Новая стратегия США по Украине нацелена на оборону, а не захват территорий

Администрация действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена после неудачного украинского контрнаступления разрабатывает новую стратегию для киевского режима. Как пишет газета Washington Post, в новом плане акцент делается уже на защиту, а не на захват территорий.

По данным издания, на первый план в новой стратегии выйдет оказание помощи украинским властям для отражения будущих российских наступлений. Одновременно с этим в более долгосрочной перспективе Вашингтон будет пытаться укрепить украинскую экономику и боеспособность. Как подчеркнул один из собеседников газеты, в 2024 году Украине будет трудно предпринять то же самое, что она попыталась сделать в прошлом году.

Другой же источник отмечает, что цель плана состоит в том, чтобы Незалежная не только удерживала свои позиции на поле боя, но и "направляла их по другой траектории", чтобы они стали сильнее к концу года. Издание также сообщает, что этой весной офис американского лидера хочет обнародовать составленные Госдепом США 10-летние обязательства Вашингтона перед Украиной.

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На прошлой неделе Лайф писал, что Россия одержит победу в украинском конфликте, если Киеву не будет оказана помощь. Как считают помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, это может случиться в течение нескольких недель, в лучшем случае — месяцев, если Конгресс США не даст разрешение на дополнительную помощь киевскому режиму.

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Unsplash / Suzy Brooks

Алексей Соловьёв
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