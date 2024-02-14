"Комплектация, укрепление, управление": Зеленский признал проблемы ВСУ на фронте

Недавно назначенный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский вместе с главой Министерства обороны Незалежной Рустемом Умеровым побывали на передовой. Как сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский, они доложили ему о проблемах, с которыми сталкиваются украинские военные на фронте.

"Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление", — заявил Зеленский.

Помимо того, он пообещал увеличить поставки в войска беспилотных летательных аппаратов. В то же время Зеленский заявил, что Киев усилит позиции ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы, о чём позже, по его словам, будет сделан отчёт.