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13 февраля, 22:33

"Комплектация, укрепление, управление": Зеленский признал проблемы ВСУ на фронте

Зеленский: Сырский и Умеров были на фронте и доложили о проблемах в рядах ВСУ

Недавно назначенный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский вместе с главой Министерства обороны Незалежной Рустемом Умеровым побывали на передовой. Как сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский, они доложили ему о проблемах, с которыми сталкиваются украинские военные на фронте.

"Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление", — заявил Зеленский.

Помимо того, он пообещал увеличить поставки в войска беспилотных летательных аппаратов. В то же время Зеленский заявил, что Киев усилит позиции ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы, о чём позже, по его словам, будет сделан отчёт.

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Ранее Life.ru писал, что Сырский может пойти на крайне рискованные для армии операции, чтобы оправдать ожидания Зеленского. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука считает, что таким образом новый главком ВСУ подвергнет армию Незалежной риску.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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