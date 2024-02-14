"Комплектация, укрепление, управление": Зеленский признал проблемы ВСУ на фронте
Зеленский: Сырский и Умеров были на фронте и доложили о проблемах в рядах ВСУ
Недавно назначенный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский вместе с главой Министерства обороны Незалежной Рустемом Умеровым побывали на передовой. Как сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский, они доложили ему о проблемах, с которыми сталкиваются украинские военные на фронте.
"Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление", — заявил Зеленский.
Помимо того, он пообещал увеличить поставки в войска беспилотных летательных аппаратов. В то же время Зеленский заявил, что Киев усилит позиции ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы, о чём позже, по его словам, будет сделан отчёт.
Ранее Life.ru писал, что Сырский может пойти на крайне рискованные для армии операции, чтобы оправдать ожидания Зеленского. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука считает, что таким образом новый главком ВСУ подвергнет армию Незалежной риску.
t.me / Zelenskiy / Official