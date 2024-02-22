Песков: Команда Путина сплочена вокруг него

Команда президента Российской Федерации Владимира Путина сплочена вокруг главы государства и его позиции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

"Все мы, а это огромная команда людей, это и члены правительства, это и работники его администрации, они все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции. <...> Я считаю, что любой, кто не разделяет точку зрения президента, просто не имеет морального права с ним работать", — объяснил официальный представитель Кремля.