Песков горд быть пресс-секретарём Путина: "Особая удача в жизни!"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков горд работать с Владимиром Путиным и считает это особой удачей в жизни. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью порталу International Reporters.

"Это очень интересная профессия. Иногда говорят, что лучшими пресс-секретарями становятся бывшие работники СМИ, журналисты, аналитики. Я к журналистике никакого отношения не имею и никогда журналистом не был. Я родом из дипломатии, я очень ценю опыт службы в нашем дипломатическом ведомстве, Министерстве иностранных дел", — признался Песков.

Он уверен, что этот опыт позволил ему успешно выполнять нынешние функции в Кремле. Свою работу Песков назвал очень интересной, поскольку она связана и с политикой, и с экономикой, и с социальной жизнью, и с безопасностью, и с защитой здоровья людей.

"И, конечно, когда речь идёт о работе с главой государства, тем более такого государства, как Россия, и с таким главой, как [президент РФ Владимир] Путин, это, наверное, особая удача в жизни, которой я и дорожу, и горжусь", — заметил представитель Кремля.