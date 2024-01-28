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28 января, 08:52

Песков рассказал, удаётся ли ему совмещать отцовство и работу

Песков: Дети намного важнее работы — это становится понятно с годами

Дети гораздо важнее работы, но это осознание приходит с годами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на мероприятии в честь старта Года семьи в РФ. Так он ответил на вопрос о том, как ему удаётся совмещать отцовские обязанности с работой.

Дмитрий Песков рассказал, что дети важнее работы. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Я думаю, что вряд ли стоит, наверное, усложнять то, что не так сложно. Но и упрощать тоже нельзя. Вообще это счастье. И преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в мир, в учёбу, в работу потом. Потом они растут, проблем становится ещё больше. Это прекрасно", подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков дополнил, что приходится жертвовать семейными делами ради работы. По его словам, дети расстраиваются, но со временем привыкают к этому, однако обида нарастает.

Путин: Россия — это семья семей
Путин: Россия — это семья семей

А ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Глава государства назвал многодетные семьи опорой России, ведь в них воспитываются основные качества человека: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Дарья Нарыкова
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