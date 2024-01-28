Песков рассказал, удаётся ли ему совмещать отцовство и работу

Дети гораздо важнее работы, но это осознание приходит с годами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на мероприятии в честь старта Года семьи в РФ. Так он ответил на вопрос о том, как ему удаётся совмещать отцовские обязанности с работой.

"Я думаю, что вряд ли стоит, наверное, усложнять то, что не так сложно. Но и упрощать тоже нельзя. Вообще это счастье. И преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в мир, в учёбу, в работу потом. Потом они растут, проблем становится ещё больше. Это прекрасно", — подчеркнул официальный представитель Кремля.