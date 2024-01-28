Песков рассказал, удаётся ли ему совмещать отцовство и работу
Песков: Дети намного важнее работы — это становится понятно с годами
Дети гораздо важнее работы, но это осознание приходит с годами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на мероприятии в честь старта Года семьи в РФ. Так он ответил на вопрос о том, как ему удаётся совмещать отцовские обязанности с работой.
Дмитрий Песков рассказал, что дети важнее работы. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Я думаю, что вряд ли стоит, наверное, усложнять то, что не так сложно. Но и упрощать тоже нельзя. Вообще это счастье. И преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в мир, в учёбу, в работу потом. Потом они растут, проблем становится ещё больше. Это прекрасно", — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков дополнил, что приходится жертвовать семейными делами ради работы. По его словам, дети расстраиваются, но со временем привыкают к этому, однако обида нарастает.
А ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Глава государства назвал многодетные семьи опорой России, ведь в них воспитываются основные качества человека: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие.
ТАСС / Вадим Тараканов