Путин: Россия — это семья семей

Россия — это огромная семья, где столетиями в согласии живут люди разных национальностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта Года семьи.

Путин: Россия — семья семей с общими ценностями. Видео © LIFE

"Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а напротив, объединяет Россию", — отметил глава государства.