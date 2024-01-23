Путин: Россия — это семья семей
Путин: Россия — огромная семья с общими ценностями, которые делают нас сильными
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года семьи. Фото © LIFE / Павел Баранов
Россия — это огромная семья, где столетиями в согласии живут люди разных национальностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта Года семьи.
Путин: Россия — семья семей с общими ценностями. Видео © LIFE
"Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а напротив, объединяет Россию", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что у россиян общие ценности большой дружной семьи, которые делают нас более сильными, уверенными и сплочёнными. И это единство помогает одолеть любые трудности и достичь любых целей.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. А сегодня, 23 января, в России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи, это позволит им рассчитывать на одинаковые льготы по всей стране. Глава государства назвал многодетные семьи опорой России, ведь в них воспитываются основные качества человека: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие.