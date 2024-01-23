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23 января, 15:13

Путин: Россия — это семья семей

Путин: Россия — огромная семья с общими ценностями, которые делают нас сильными

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года семьи. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года семьи. Фото © LIFE / Павел Баранов

Россия — это огромная семья, где столетиями в согласии живут люди разных национальностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта Года семьи.

Путин: Россия — семья семей с общими ценностями. Видео © LIFE

"Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а напротив, объединяет Россию", отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что у россиян общие ценности большой дружной семьи, которые делают нас более сильными, уверенными и сплочёнными. И это единство помогает одолеть любые трудности и достичь любых целей.

Путин: Число детей, воспитывающихся в многодетных семьях, выросло на 30%
Путин: Число детей, воспитывающихся в многодетных семьях, выросло на 30%

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. А сегодня, 23 января, в России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи, это позволит им рассчитывать на одинаковые льготы по всей стране. Глава государства назвал многодетные семьи опорой России, ведь в них воспитываются основные качества человека: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие.

Александра Вишнякова
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