Путин: Число детей, воспитывающихся в многодетных семьях, выросло на 30%
За последние годы в России примерно на 26% увеличилось количество многодетных семей, а число детей, воспитывающихся в таких семьях, — на 30%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта Года семьи в России.
"За последние годы примерно на 26% выросло количество многодетных семей, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло как раз ровно на 30%", — сказал глава государства, отметив важность увеличения количества многодетных семей в стране.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Сегодня, 23 января, в России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи. В этом указе Путина также определены меры поддержки.
LIFE / Павел Баранов