Путин: Число детей, воспитывающихся в многодетных семьях, выросло на 30%

За последние годы в России примерно на 26% увеличилось количество многодетных семей, а число детей, воспитывающихся в таких семьях, — на 30%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта Года семьи в России.

"За последние годы примерно на 26% выросло количество многодетных семей, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло как раз ровно на 30%", — сказал глава государства, отметив важность увеличения количества многодетных семей в стране.