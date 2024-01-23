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23 января, 15:05

Путин: Число детей, воспитывающихся в многодетных семьях, выросло на 30%

За последние годы в России примерно на 26% увеличилось количество многодетных семей, а число детей, воспитывающихся в таких семьях, — на 30%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта Года семьи в России.

"За последние годы примерно на 26% выросло количество многодетных семей, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло как раз ровно на 30%", — сказал глава государства, отметив важность увеличения количества многодетных семей в стране.

Путин назвал многодетные семьи опорой России: Чем больше детей, тем лучше
Путин назвал многодетные семьи опорой России: Чем больше детей, тем лучше

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Сегодня, 23 января, в России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи. В этом указе Путина также определены меры поддержки.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Мышляева
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