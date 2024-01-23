Путин объяснил, что после его указа многодетные могут получить льготы по всей РФ

Многодетные семьи могут рассчитывать на одинаковые льготы на всей территории России после официального закрепления их статуса. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

"Смысл этого указа, вчера подписанного, как раз и заключается в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории Российской Федерации... Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа — как раз выровнять все вот эти вещи", — подчеркнул он.