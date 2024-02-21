Песков: Путин поддерживает фигуристку Валиеву
Путин на открытии Игр будущего в Казани. Справа от него на фото Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский лидер Владимир Путин поддерживает фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, что на церемонии открытия Игр будущего в Казани глава государства сидел рядом с 17-летней спортсменкой.
Путин на открытии Игр будущего в Казани. Справа от него на фото Камила Валиева. Фото © Life.ru / Павел Баранов
"Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент её поддерживает", — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Путин открыл Игры будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Как сообщал Life.ru, в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой. Спортсменку отстранили от соревнований и лишили медалей за нарушение антидопинговых правил. В ответ на это в Госдуме назвали вердикт CAS "плевком в душу" всем ценителям спортивной дисциплины.
В среду, 21 февраля, Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Состязания пройдут по 21 дисциплине.