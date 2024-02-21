Песков: Путин поддерживает фигуристку Валиеву

Российский лидер Владимир Путин поддерживает фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, что на церемонии открытия Игр будущего в Казани глава государства сидел рядом с 17-летней спортсменкой.

Путин на открытии Игр будущего в Казани. Справа от него на фото Камила Валиева. Фото © Life.ru / Павел Баранов

"Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент её поддерживает", — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Путин открыл Игры будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости