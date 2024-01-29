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В Госдуме назвали отстранение Валиевой плевком в душу всем ценителям фигурного катания

Депутат Бурлаков: Отобранные титулы Камиле Валиевой заменит народная любовь

29 января, 15:51
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Дисквалификацией 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой Спортивный арбитражный суд плюнул в душу не только россиянам, но и каждому ценителю фигурного катания в мире. Так вердикт CAS в беседе с Лайфом прокомментировал зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков.

"В душу сегодня плюнули не только этой девочке, а абсолютно каждому ценителю фигурного катания в любой точке мира. Кто считает, что задели только россиян, то он сильно ошибается. Если в человеке есть хоть капля человеческого, то он просто не может без восхищения, чувства восторга и радости наблюдать за выступлениями юной и, бесспорно, талантливейшей российской фигуристки", — отметил парламентарий.

Бурлаков подчеркнул, что выступления Камилы останутся в миллионах сердец, история талантливой спортсменки сохранится в веках, а отобранные титулы ей заменит народная любовь.

"Я верю, что у Камилы хватит сил, упорства и спортивной злости продолжить карьеру и не бросить своё призвание", — добавил депутат.

Тарасова жёстко прошлась по CAS из-за несправедливого вердикта для Камилы Валиевой
Тарасова жёстко прошлась по CAS из-за несправедливого вердикта для Камилы Валиевой

Напомним, что во время Олимпиады-2022 в Пекине допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат. Из-за этого и Валиевой, и другим российским фигуристам так и не вручили золотые медали ОИ, выигранные в командном турнире. Расследование CAS по "допинговому делу" фигуристки длилось два года, и сегодня суд вынес вердикт: 17-летняя россиянка отстранена на четыре года и лишена всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. В Кремле назвали отстранение Камилы Валиевой политизированным решением.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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