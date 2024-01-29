В Госдуме назвали отстранение Валиевой плевком в душу всем ценителям фигурного катания

Дисквалификацией 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой Спортивный арбитражный суд плюнул в душу не только россиянам, но и каждому ценителю фигурного катания в мире. Так вердикт CAS в беседе с Лайфом прокомментировал зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков.

"В душу сегодня плюнули не только этой девочке, а абсолютно каждому ценителю фигурного катания в любой точке мира. Кто считает, что задели только россиян, то он сильно ошибается. Если в человеке есть хоть капля человеческого, то он просто не может без восхищения, чувства восторга и радости наблюдать за выступлениями юной и, бесспорно, талантливейшей российской фигуристки", — отметил парламентарий.