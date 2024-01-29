В Госдуме назвали отстранение Валиевой плевком в душу всем ценителям фигурного катания
Депутат Бурлаков: Отобранные титулы Камиле Валиевой заменит народная любовь
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Дисквалификацией 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой Спортивный арбитражный суд плюнул в душу не только россиянам, но и каждому ценителю фигурного катания в мире. Так вердикт CAS в беседе с Лайфом прокомментировал зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков.
"В душу сегодня плюнули не только этой девочке, а абсолютно каждому ценителю фигурного катания в любой точке мира. Кто считает, что задели только россиян, то он сильно ошибается. Если в человеке есть хоть капля человеческого, то он просто не может без восхищения, чувства восторга и радости наблюдать за выступлениями юной и, бесспорно, талантливейшей российской фигуристки", — отметил парламентарий.
Бурлаков подчеркнул, что выступления Камилы останутся в миллионах сердец, история талантливой спортсменки сохранится в веках, а отобранные титулы ей заменит народная любовь.
"Я верю, что у Камилы хватит сил, упорства и спортивной злости продолжить карьеру и не бросить своё призвание", — добавил депутат.
Напомним, что во время Олимпиады-2022 в Пекине допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат. Из-за этого и Валиевой, и другим российским фигуристам так и не вручили золотые медали ОИ, выигранные в командном турнире. Расследование CAS по "допинговому делу" фигуристки длилось два года, и сегодня суд вынес вердикт: 17-летняя россиянка отстранена на четыре года и лишена всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. В Кремле назвали отстранение Камилы Валиевой политизированным решением.