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29 января, 15:10

Песков назвал отстранение Камилы Валиевой политизированным решением

Камила Валиева на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Фото © ТАСС/ Сергей Бобылев/

Камила Валиева на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Фото © ТАСС/ Сергей Бобылев/

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политизированным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по дисквалификации 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.

"Разумеется, мы не согласны. С моей точки зрения, конечно, это политизированное решение", — ответил на вопрос Лайфа представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия должна защищать интересы своих спортсменов до конца.

Тарасова жёстко прошлась по CAS из-за несправедливого вердикта для Камилы Валиевой
Тарасова жёстко прошлась по CAS из-за несправедливого вердикта для Камилы Валиевой

Напомним, сборная России по фигурному катанию взяла золото Олимпиады в Пекине в 2022 году, победив в командном турнире. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но медали так и не были вручены по решению МОК из-за положительного допинг-теста, который Валиева сдала за полтора месяца до старта. Расследование CAS длилось два года, и сегодня суд вынес вердикт: 17-летняя фигуристка отстранена на четыре года и лишена всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года.

Александр Юнашев
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