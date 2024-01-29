Песков назвал отстранение Камилы Валиевой политизированным решением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политизированным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по дисквалификации 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.

"Разумеется, мы не согласны. С моей точки зрения, конечно, это политизированное решение", — ответил на вопрос Лайфа представитель Кремля.