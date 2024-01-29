CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) после двухлетнего расследования принял решение дисквалифицировать 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теперь юную спортсменку лишат золотой медали Олимпиады – 2022 за победу в командном турнире.

"Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьёй 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями", — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

Срок дисквалификации Валиевой будет отсчитываться с 25 декабря 2021 года, с момента взятия допинг-пробы на чемпионате России.