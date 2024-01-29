CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года
Фигуристка Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Спортивный арбитражный суд (CAS) после двухлетнего расследования принял решение дисквалифицировать 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теперь юную спортсменку лишат золотой медали Олимпиады – 2022 за победу в командном турнире.
"Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьёй 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями", — говорится в заявлении пресс-службы CAS.
Срок дисквалификации Валиевой будет отсчитываться с 25 декабря 2021 года, с момента взятия допинг-пробы на чемпионате России.
Напомним, сборная России по фигурному катанию взяла золото Олимпиады в Пекине в 2022 году, победив в командном турнире. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но медали так и не были вручены по решению МОК из-за положительного допинг-теста, который Валиева сдала за полтора месяца до старта. При этом дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины или халатности и не наложил на спортсменку наказание, однако аннулировал её результат на чемпионате России.