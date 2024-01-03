"Боже милостивый": Камила Валиева покорила американского актёра Алека Болдуина
Американский актёр Болдуин восхитился видео с катанием фигуристки Валиевой
Американский актёр Алек Болдуин и российская фигуристка Камила Валиева. Обложка © Коллаж LIFE / Getty Images / Michael Buckner / Deadline / Penske Media / Xavier Laine
Олимпийская чемпионка Камила Валиева имеет множество поклонников как в России, так и за рубежом, а на днях список фанатов россиянки пополнился ещё одним именем. Так, видео катания фигуристки оценил известный американский актёр Алек Болдуин и не смог сдержать своего восхищения.
"Боже милостивый", — написал Болдуин в комментариях под видео на странице Валиевой в социальной сети, на котором она катается на катке в парке Горького в Москве.
А ранее не менее знаменитый голливудский актёр Том Круз был замечен на вечеринке в Лондоне в обнимку с новой пассией — 36-летней россиянкой, дочерью экс-депутата Госдумы от "Единой России" Рината Хайрова Эльсиной. Судя по всему, это не просто увлечение, а настоящая любовь.