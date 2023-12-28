"Поплакала — и пошла дальше": Валиева рассказала, как справляется с неудачами в спорте

Фигуристка Камила Валиева призналась, что её усилия во время выступлений не всегда замечают. Об этом спортсменка рассказала, комментируя своё выступление на этапе Гран-при России в Казани, где она заняла четвёртое место.

"Расстроилась, конечно. На данный момент, чтобы показать такое катание, мне нужно выложиться на 150%. К сожалению, этот труд не всегда замечают. Но, опять-таки, поплакала, пострадала, отдохнула — и пошла работать дальше, чтобы в следующий раз выступить лучше", — заявила фигуристка в интервью Woman Hit.