Регион

Уведомления отключены

23 декабря, 19:34

Валиева пожаловалась на трудности с весом

Валиева призналась, что столкнулась со сложностями с привыканием к новому весу

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала на пресс-конференции о сложностях, с которыми сталкивается из-за меняющихся роста и веса. По её словам, на чемпионате России она сделала всё, что смогла, но в данный момент изменения в теле повлияли на результат.

"Для меня это четвёртый чемпионат России, второй в Челябинске. Очень много флешбэков. Если сравнивать первый чемпионат в Казани и тот, что сейчас, то это чуть меньше чем полшага вперёд, но все же вперёд. Всё, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня", — сказала Валиева.

По словам фигуристки, она рада, что собралась с силами. Главное для неё сейчас — не останавливаться и работать дальше. Валиева призналась, что её кумир — Елизавета Туктамышева, которая когда-то рассказала Камиле, что участвует в чемпионате в 12-й или 13-й раз.

"Нереальная!": Валиева поразила поклонников элегантным образом с жеребьёвки чемпионата России
"Нереальная!": Валиева поразила поклонников элегантным образом с жеребьёвки чемпионата России

Ранее Лайф сообщал, что победу на чемпионате России одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Она набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва, набравшая 239,4 балла, а третьей стала Валиева (237,99 балла), которая лидировала после короткой программы.

Обложка ©

t.me / kamilavalieva26official

Александра Мышляева
  • Новости
  • Камила Валиева
  • Этери Тутберидзе
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров