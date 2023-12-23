Валиева пожаловалась на трудности с весом

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала на пресс-конференции о сложностях, с которыми сталкивается из-за меняющихся роста и веса. По её словам, на чемпионате России она сделала всё, что смогла, но в данный момент изменения в теле повлияли на результат.

"Для меня это четвёртый чемпионат России, второй в Челябинске. Очень много флешбэков. Если сравнивать первый чемпионат в Казани и тот, что сейчас, то это чуть меньше чем полшага вперёд, но все же вперёд. Всё, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня", — сказала Валиева.