"Нереальная!": Валиева поразила поклонников элегантным образом с жеребьёвки чемпионата России

Фигуристка Камила Валиева продемонстрировала поклонникам свой образ в вечернем платье, в котором она принимала участие в церемонии жеребьёвки выступлений в короткой программе чемпионата России.

Фигуристка Камила Валиева. Обложка © T.me / Kamila Valieva

"Вау, красота, прекрасная, нереальная, лучшая", — восхитились подписчики в комментариях.

Фотографии с мероприятия фигуристка опубликовала в своём telegram-канале. На снимках девушка предстала в чёрном платье с разрезом у бедра.

Прокаты в рамках короткой программы состоятся 22 декабря в Челябинске, начало в 17:00 (мск), Валиева выступит под восемнадцатым номером.