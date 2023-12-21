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21 декабря, 11:33

"Нереальная!": Валиева поразила поклонников элегантным образом с жеребьёвки чемпионата России

Фигуристка Камила Валиева показала свой образ в вечернем платье с жеребьёвки ЧР

Фигуристка Камила Валиева. Обложка © T.me / Kamila Valieva

Фигуристка Камила Валиева. Обложка © T.me / Kamila Valieva

Фигуристка Камила Валиева продемонстрировала поклонникам свой образ в вечернем платье, в котором она принимала участие в церемонии жеребьёвки выступлений в короткой программе чемпионата России.

Фигуристка Камила Валиева. Обложка © T.me / Kamila Valieva

Фигуристка Камила Валиева. Обложка © T.me / Kamila Valieva

"Вау, красота, прекрасная, нереальная, лучшая", — восхитились подписчики в комментариях.

Фотографии с мероприятия фигуристка опубликовала в своём telegram-канале. На снимках девушка предстала в чёрном платье с разрезом у бедра.

Прокаты в рамках короткой программы состоятся 22 декабря в Челябинске, начало в 17:00 (мск), Валиева выступит под восемнадцатым номером.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командном соревновании (2022), чемпионка Европы (2022), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020, двукратный серебряный призёр чемпионатов России (2021, 2023).

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Напомним, на зимней Олимпиаде в 2022 году в Пекине российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире, но по решению МОК ей не вручили медаль из-за положительного допинг-теста. Спортсменка сдавала его за полтора месяца до старта. WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Сама фигуристка требует восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие её результаты. Ожидается, что суд вынесет вердикт в начале следующего года.

Ян Поланин
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