Фигуристка Синицина назвала Камилу Валиеву "человечком с несгибаемой волей"

"Камила — такой маленький человечек с несгибаемой волей. Как она прошла эту Олимпиаду со всеми трудностями… Мы её всегда очень поддерживали, весь этот путь и до сих пор поддерживаем. Мы всегда рядом, в очень хороших отношениях с ней находимся. Болтаем, шутим, интересуемся друг другом. Так что мы всегда за неё", — сказала она в интервью РИА "Новости".