Фигуристка Синицина назвала Камилу Валиеву "человечком с несгибаемой волей"
Виктория Синицина и Камила Валиева. Обложка © Валерий Шарифулин / ТАСС
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Виктория Синицина заявила, что считает свою коллегу по цеху Камилу Валиеву "человечком с несгибаемой волей". Она отметила трудности, через которые та прошла.
"Камила — такой маленький человечек с несгибаемой волей. Как она прошла эту Олимпиаду со всеми трудностями… Мы её всегда очень поддерживали, весь этот путь и до сих пор поддерживаем. Мы всегда рядом, в очень хороших отношениях с ней находимся. Болтаем, шутим, интересуемся друг другом. Так что мы всегда за неё", — сказала она в интервью РИА "Новости".
Спортсменка добавила, что Валиева — большая молодец, так как даже в нынешних условиях продолжает участвовать в соревнованиях и доказывать всем, что она является бойцом. И это, подчеркнула Синицина, нельзя не уважать.
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Камила Валиева завоевала золото в командном турнире, но по решению Международного олимпийского комитета так и не получила заслуженную награду — всё из-за положительного допинг-теста, который та сдала за полтора месяца до соревнований. Всемирное антидопинговое агентство требует дисквалифицировать фигуристку на четыре года. Слушания по делу в Спортивном арбитражном суде начались в сентябре текущего года и после паузы возобновились в ноябре. Сама Валиева требует от спортивной Фемиды восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие результаты. Ожидается, что вердикт будет вынесен в начале следующего года.