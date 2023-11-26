Валиева рассказала о конфликтах с Тутберидзе и остальными тренерами

Фигуристка Камила Валиева после победы на шестом этапе российской серии Гран‑при в Москве заявила, что учла все ошибки после проигрыша на турнире в Казани. Также она призналась, что у неё были конфликты с тренерами, но, несмотря на недопонимание, сторонам удалось достигнуть компромисса.

"Очень счастлива, что был и первый этап [Гран-при России в Казани. — Прим. Лайфа] в моей жизни, учли все ошибки, большое спасибо Этери Георгиевне [Тутберидзе], Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу], Сергею Викторовичу [Дудакову], они видели на тренировках уже всё, были некоторые конфликты, но я рада, что мы находим взаимопонимание", — сказала 17-летняя спортсменка в беседе с "Газетой.ru".

Валиева также добавила, что очень рада своей победе на соревнованиях в Москве. По её словам, "это хороший толчок, чтобы двигаться дальше".