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26 ноября, 15:48

Валиева рассказала о конфликтах с Тутберидзе и остальными тренерами

<p>Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская</p>

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Фигуристка Камила Валиева после победы на шестом этапе российской серии Гран‑при в Москве заявила, что учла все ошибки после проигрыша на турнире в Казани. Также она призналась, что у неё были конфликты с тренерами, но, несмотря на недопонимание, сторонам удалось достигнуть компромисса.

"Очень счастлива, что был и первый этап [Гран-при России в Казани. — Прим. Лайфа] в моей жизни, учли все ошибки, большое спасибо Этери Георгиевне [Тутберидзе], Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу], Сергею Викторовичу [Дудакову], они видели на тренировках уже всё, были некоторые конфликты, но я рада, что мы находим взаимопонимание", — сказала 17-летняя спортсменка в беседе с "Газетой.ru".

Валиева также добавила, что очень рада своей победе на соревнованиях в Москве. По её словам, "это хороший толчок, чтобы двигаться дальше".

Как ранее сообщал Лайф, на этапе в Казани Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе, из-за чего по итогам турнира показала только четвертый результат (213,59 балла). Победила же тогда Софья Муравьёва.

Стало известно, когда CAS вынесет вердикт по делу Валиевой

Стало известно, когда CAS вынесет вердикт по делу Валиевой

Наталья Исакова
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