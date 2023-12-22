Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России в Челябинске
Фигуристка Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России в Челябинске. За свой прокат 17-летняя спортсменка получила 81,85 балла. На втором месте — 16-летняя Аделия Петросян с результатом 79,06, а замыкает топ-3 17-летняя Софья Муравьёва (78,33).
"В первую очередь огромное спасибо болельщикам — было безумно приятно, что такое количество поддержки, игрушек. По прокату — сегодня первый день соревнований, безумно рада, что собралась и показала довольно неплохой прокат. Были некоторые недочёты, давно уже не закрывала короткую программу — было волнительно, но зато очень хороший опыт", — прокомментировала своё выступление Валиева в беседе с журналистами.
Произвольные прокаты пройдут 23 декабря. Чемпионат в Челябинске закончится 24 декабря показательными выступлениями.
Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командном турнире и чемпионка Европы. Фигуристка дважды становилась серебряным призёром чемпионата России, спортсменка установила множество мировых рекордов в женском и юниорском одиночном катании.
Как сообщал Лайф, на зимней Олимпиаде в 2022 году в Пекине российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире, однако по решению МОК ей не вручили медаль из-за положительного допинг-теста. Спортсменка сдавала его за полтора месяца до старта. WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Сама фигуристка требует восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать результаты. Ожидается, что суд вынесет вердикт в начале 2024 года.