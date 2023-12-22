Фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России в Челябинске. За свой прокат 17-летняя спортсменка получила 81,85 балла. На втором месте — 16-летняя Аделия Петросян с результатом 79,06, а замыкает топ-3 17-летняя Софья Муравьёва (78,33).

"В первую очередь огромное спасибо болельщикам — было безумно приятно, что такое количество поддержки, игрушек. По прокату — сегодня первый день соревнований, безумно рада, что собралась и показала довольно неплохой прокат. Были некоторые недочёты, давно уже не закрывала короткую программу — было волнительно, но зато очень хороший опыт", — прокомментировала своё выступление Валиева в беседе с журналистами.