Не Валиева: Определилась победительница чемпионата России по фигурному катанию
Аделия Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию, набрав 246,53 балла
Аделия Петросян. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Победу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Она набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва, набравшая 239,4 балла, а третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая лидировала после короткой программы.
Среди мужчин-одиночников выиграл Евгений Семененко. В танцах победили Александра Степанова и Иван Букин. А в турнире спортивных пар на первое место пьедестала встанут Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Чемпионат России завершится церемонией награждения и показательными выступлениями в воскресенье, 24 декабря.
Ранее Лайф сообщал, что фигуристка Аделия Петросян выиграла первый этап Гран-при России в Уфе. Спортсменка набрала 234,74 балла за короткую и произвольную программы. А затем стала победительницей второго этапа, который проходил в Омске.