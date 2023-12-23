Не Валиева: Определилась победительница чемпионата России по фигурному катанию

Победу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Она набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва, набравшая 239,4 балла, а третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая лидировала после короткой программы.