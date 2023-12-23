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23 декабря, 15:19

Не Валиева: Определилась победительница чемпионата России по фигурному катанию

Аделия Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию, набрав 246,53 балла

Аделия Петросян. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Аделия Петросян. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Победу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Она набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва, набравшая 239,4 балла, а третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая лидировала после короткой программы.

Среди мужчин-одиночников выиграл Евгений Семененко. В танцах победили Александра Степанова и Иван Букин. А в турнире спортивных пар на первое место пьедестала встанут Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионат России завершится церемонией награждения и показательными выступлениями в воскресенье, 24 декабря.

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Ранее Лайф сообщал, что фигуристка Аделия Петросян выиграла первый этап Гран-при России в Уфе. Спортсменка набрала 234,74 балла за короткую и произвольную программы. А затем стала победительницей второго этапа, который проходил в Омске.

Александра Мышляева
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