"Он ею буквально одержим": Сердце Тома Круза покорила дочка экс-депутата Госдумы

Знаменитый голливудский актёр Том Круз был замечен на вечеринке в Лондоне в обнимку с новой пассией. Инсайдеры Daily Mail утверждают, что трёхкратный обладатель премии "Золотой глобус" закрутил роман с 36-летней россиянкой — дочерью экс-депутата Госдумы от "Единой России" Рината Хайрова Эльсиной. Судя по всему, это не просто увлечение, а настоящая любовь.

"Они были неразлучны, явно пара. Кажется, он был буквально одержим ею", — делятся очевидцы.

Сюжет о романе Тома Круза со светской львицей Эльсиной Хайровой. Видео © YouTube / Page Six

Светская львица Эльсина Хайрова была замужем за российским бизнесменом Дмитрием Цветковым. Развод был громким, ведь супруги делили между собой совместное имущество на 42 миллиона фунтов стерлингов, в том числе особняк стоимостью 22 миллиона фунтов, который пресса считает одним из самых роскошных домов графства Суррей. В нём 10 спален, 15 ванных комнат, крытый бассейн и спа-комплекс, сауна, парная и кинотеатр.

Светская львица Эльсина Хайрова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elsina_k