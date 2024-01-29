Регион

Уведомления отключены

29 января, 14:52

Тарасова жёстко прошлась по CAS из-за несправедливого вердикта для Камилы Валиевой

Тарасова: Длительная дисквалификация Валиевой объясняется ненавистью Запада к РФ

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что несправедливое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой объясняется страхом Запада и его ненавистью к РФ в целом. Такое мнение она выразила в беседе с телеканалом "360".

"Эта ненависть к нашей стране переросла все пределы и отразилась на талантливейшем человеке, на девочке. Они обезопасили себя от конкуренции, от борьбы. Они по-честному не могут сражаться. Только принимать решения", — сказала Тарасова.

"Поплакала — и пошла дальше": Валиева рассказала, как справляется с неудачами в спорте
"Поплакала — и пошла дальше": Валиева рассказала, как справляется с неудачами в спорте

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) после двухлетнего расследования принял решение дисквалифицировать 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теперь спортсменку и всю сборную РФ лишат золотых медалей Олимпиады 2022 года.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Камила Валиева
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров