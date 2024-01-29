Тарасова жёстко прошлась по CAS из-за несправедливого вердикта для Камилы Валиевой
Тарасова: Длительная дисквалификация Валиевой объясняется ненавистью Запада к РФ
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что несправедливое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой объясняется страхом Запада и его ненавистью к РФ в целом. Такое мнение она выразила в беседе с телеканалом "360".
"Эта ненависть к нашей стране переросла все пределы и отразилась на талантливейшем человеке, на девочке. Они обезопасили себя от конкуренции, от борьбы. Они по-честному не могут сражаться. Только принимать решения", — сказала Тарасова.
Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) после двухлетнего расследования принял решение дисквалифицировать 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теперь спортсменку и всю сборную РФ лишат золотых медалей Олимпиады 2022 года.