Тарасова жёстко прошлась по CAS из-за несправедливого вердикта для Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что несправедливое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой объясняется страхом Запада и его ненавистью к РФ в целом. Такое мнение она выразила в беседе с телеканалом "360".

"Эта ненависть к нашей стране переросла все пределы и отразилась на талантливейшем человеке, на девочке. Они обезопасили себя от конкуренции, от борьбы. Они по-честному не могут сражаться. Только принимать решения", — сказала Тарасова.