"В добрый путь": Путин открыл Игры будущего в Казани

"В добрый путь", — объявил российский лидер после того, как он и присутствовавшие на церемонии главы стран СНГ выступили перед участниками.

Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин прилетел в Казань на открытие Игр будущего. Формат соревнований в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Состязания пройдут по 21 дисциплине, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все виды поддерживают концепцию объединения классического спорта, киберспорта и технологий. В Играх будущего примут участие около двух тысяч спортсменов из разных стран мира.