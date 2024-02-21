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21 февраля, 17:11

"В добрый путь": Путин открыл Игры будущего в Казани

Путин открыл Игры будущего в Казани

Президент России Владимир Путин дал старт Международному мультиспортивному турниру "Игры будущего", который состоялся в Казани 21 февраля и продлится до 3 марта. Церемония открытия прошла в выставочном центре "Казань Экспо".

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Игр будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В добрый путь", — объявил российский лидер после того, как он и присутствовавшие на церемонии главы стран СНГ выступили перед участниками.

В ходе своего выступления глава государства отметил, что Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты и родина великих атлетов.

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Путин назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье

Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин прилетел в Казань на открытие Игр будущего. Формат соревнований в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Состязания пройдут по 21 дисциплине, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все виды поддерживают концепцию объединения классического спорта, киберспорта и технологий. В Играх будущего примут участие около двух тысяч спортсменов из разных стран мира.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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