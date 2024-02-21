Путин: РФ — одна из ведущих спортивных держав планеты и родина великих атлетов
РФ была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии открытия Игр будущего в Казани.
Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Игр будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов", — указал он.
Президент назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей.
Как сообщал Life.ru, в среду, 21 февраля, Путин прилетел в Казань на открытие Игр будущего. Они продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.