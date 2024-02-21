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21 февраля, 17:13

Путин: РФ — одна из ведущих спортивных держав планеты и родина великих атлетов

РФ была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии открытия Игр будущего в Казани.

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Игр будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов", — указал он.

Президент назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей.

"В добрый путь": Путин открыл Игры будущего в Казани
"В добрый путь": Путин открыл Игры будущего в Казани

Как сообщал Life.ru, в среду, 21 февраля, Путин прилетел в Казань на открытие Игр будущего. Они продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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