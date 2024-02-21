Путин прилетел в Казань, где откроет Игры будущего
Президент России Владимир Путин прилетел в Казань. В столице Татарстана у главы государства запланирована большая рабочая программа.
В частности, президент посетит Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где осмотрит модернизированные стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160М, проведёт переговоры с зарубежными лидерами, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". В завершение Путин даст старт Играм.
Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в концепции фиджитал по двадцать одной инновационной дисциплине обещает стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта. В апреле 2023 года Владимир Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала международных соревнований. По словам президента, в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия во всём, в том числе и спорте.
Ранее сегодня в Казань прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главу государства встретили чак-чаком.
Kremlin.ru