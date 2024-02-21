Путин прилетел в Казань, где откроет Игры будущего

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в концепции фиджитал по двадцать одной инновационной дисциплине обещает стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта. В апреле 2023 года Владимир Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала международных соревнований. По словам президента, в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия во всём, в том числе и спорте.