Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 10:01

Путин прилетел в Казань, где откроет Игры будущего

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань. В столице Татарстана у главы государства запланирована большая рабочая программа.

В частности, президент посетит Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где осмотрит модернизированные стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160М, проведёт переговоры с зарубежными лидерами, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". В завершение Путин даст старт Играм.

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в концепции фиджитал по двадцать одной инновационной дисциплине обещает стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта. В апреле 2023 года Владимир Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала международных соревнований. По словам президента, в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия во всём, в том числе и спорте.

Си Цзиньпин подтвердил, что китайские спортсмены примут участие в "Играх будущего"
Си Цзиньпин подтвердил, что китайские спортсмены примут участие в "Играх будущего"

Ранее сегодня в Казань прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главу государства встретили чак-чаком.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Политика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров