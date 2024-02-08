Си Цзиньпин подтвердил, что китайские спортсмены примут участие в "Играх будущего"

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подтвердил российскому лидеру Владимиру Путину участие китайских спортсменов в проводимых РФ турнирах, в частности, в "Играх будущего", которые состоятся в Казани. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в "Играх будущего" в Казани и других спортивных турнирах, которые Россия будет проводить в текущем году", — отметил он в беседе с журналистами.

Соответствующее заявление Си Цзиньпин сделал во время телефонного разговора с Путиным в четверг, 8 февраля. Во время беседы, по словам Ушакова, лидеры обратили внимание и на другие аспекты гуманитарного сотрудничества, в частности, восстановление образовательных и культурных связей после спада из-за пандемии коронавируса.

"Игры будущего" начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований подразумевает применение последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.