Си Цзиньпин подтвердил, что китайские спортсмены примут участие в "Играх будущего"
Ушаков: Си Цзиньпин подтвердил Путину участие спортсменов КНР в "Играх будущего"
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подтвердил российскому лидеру Владимиру Путину участие китайских спортсменов в проводимых РФ турнирах, в частности, в "Играх будущего", которые состоятся в Казани. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в "Играх будущего" в Казани и других спортивных турнирах, которые Россия будет проводить в текущем году", — отметил он в беседе с журналистами.
Соответствующее заявление Си Цзиньпин сделал во время телефонного разговора с Путиным в четверг, 8 февраля. Во время беседы, по словам Ушакова, лидеры обратили внимание и на другие аспекты гуманитарного сотрудничества, в частности, восстановление образовательных и культурных связей после спада из-за пандемии коронавируса.
"Игры будущего" начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований подразумевает применение последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.
Как сообщал Life.ru, "Игры будущего" обещают стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. В апреле 2023 года Владимира Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала международных соревнований. В ноябре глава государства обратился к участникам мероприятия "100 дней до "Игр будущего". По словам президента, в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия во всём, в том числе и в спорте. Путин отметил, что именно в спорте можно найти путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.
ТАСС / POOL / Алексей Майшев