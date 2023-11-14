Путин выступил с видеообращением к участникам съезда "100 дней до "Игр будущего"

В России ценят многообразие и равноправие, в том числе в спорте. Об этом заявил во вторник, 14 ноября, президент Владимир Путин в своём видеообращении к участникам мероприятия "100 дней до "Игр будущего".

Российский лидер назвал спорт воплощением справедливости, равноправия и гуманизма, в котором можно найти путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.

"Мы в России хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе, конечно, и в спорте. Он для нас много больше, чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни", — подчеркнул Владимир Путин.