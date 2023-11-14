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14 ноября, 08:27

Путин выступил с видеообращением к участникам съезда "100 дней до "Игр будущего"

Путин: В России хорошо понимают ценность многообразия, в том числе и в спорте

<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

В России ценят многообразие и равноправие, в том числе в спорте. Об этом заявил во вторник, 14 ноября, президент Владимир Путин в своём видеообращении к участникам мероприятия "100 дней до "Игр будущего".

Российский лидер назвал спорт воплощением справедливости, равноправия и гуманизма, в котором можно найти путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.

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"Мы в России хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе, конечно, и в спорте. Он для нас много больше, чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни", — подчеркнул Владимир Путин.

Ровно 100 дней остаётся до "Игр будущего", которые обещают стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. В феврале на Казань возложат миссию совместить реальный спорт с виртуальным и собрать многомиллиардные просмотры на многомиллиардные инвестиции. В апреле 2023 года президент России торжественно дал старт обратному отсчёту до начала первых международных соревнований. Они продлятся девять дней и будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Более двух тысяч участников из почти ста стран мира примут участие в состязаниях.

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А ранее президент России выступил на пленарном заседании "Спорт без границ. Открытость миру" XI Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Перми. На мероприятии Путин заявил о признаках вырождения мирового спорта. Он также раскритиковал чиновников за отсутствие подвижек в подпрограмме "Спорт на селе" и поручил разобраться с "дельцами", которые увозят юных хоккеистов из России.

Марина Калегина
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