Затею превратить мировой спорт в оружие против России сочли провальной после слов Путина

Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме "Россия — спортивная держава" вновь подтвердило его уверенный настрой на развитие этой сферы в стране. Такое внимание вопросам спорта глава государства уделяет неспроста, так как именно здоровый образ жизни является залогом успешного развития населения, пояснил Лайфу глава Совета по профессиональному образованию РАПН Владимир Шаповалов.

"Путин всегда уделял очень большое внимание развитию спорта и физкультуры. Это естественно, поскольку спорт должен быть нормой жизни. Здоровый образ жизни, нормальное физическое состояние человека являются залогом и его успешной карьеры, и развития человека: и физического, и умственного, и, конечно, семейного благополучия. В этом смысле спорт всегда был в нашей стране неотъемлемой частью жизни", — рассказал Шаповалов.

Он напомнил, что благодаря усилиям президента и государства спорт в России приобретает массовый характер. По всей стране открываются крупные объекты, стадионы и хоккейные площадки, на которых могут заниматься и взрослые, и дети. А к 2030 году планируется "подсадить" на физкультуру 70% населения, заявил собеседник Лайфа.

Также в рамках выступления Путин отметил, что Запад пытается "исключить" РФ из международного спорта. По мнению Шаповалова, подобная практика недопустима, так как состязания, которые призваны объединять народы, стали настоящим оружием против России. Налицо деградация Международного олимпийского комитета и других зарубежных организаций, не допускающих отечественных спортсменов до соревнований, поставил диагноз член РАПН.