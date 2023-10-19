Путин заступился за настольный теннис в России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по физкультуре и спорту в Перми удивился "жалкому" приросту занимающихся настольным теннисом в стране. Сначала он перечислил показатели по другим видам спорта. Например, с 2016 по 2022 год в нашей стране стало на 350% больше фигуристов.

Путин заступился за настольный теннис. Видео © LIFE

"Ясно, что это традиционно любимый вид спорта в нашей стране, но, кроме всего прочего, они умеют раскручивать себя, красиво показывать, показывать так, что это смотрится", — отметил глава государства.

У других дисциплин всё тоже, как выяснилось, неплохо: велоспорт — 132%, шахматы — 63%, аэробика — 60%, самбо — 50%, художественная гимнастика — 48%, пауэрлифтинг — 42%, горнолыжный спорт — 41%, плавание — 40%, бадминтон — 38%, а настольный теннис, удивился российский лидер, — "жалкие 5%".

"Хотя теннисный стол можно поставить если не в каждой квартире, то на каждой лестничной площадке. Заниматься этим нужно активно — и результат будет", — указал он.