Путин: Нужно разобраться с "дельцами", которые увозят юных хоккеистов из России

Необходимо разобраться с "дельцами" от хоккея, которые отбирают юных российских спортсменов и тащат их за границу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Cовета по физкультуре и спорту в Перми.

"Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек ещё со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес, причём бизнес не всегда отрегулированный и благородный", — сказал президент.

Путин напомнил, что уже отмечал недостаток принятых по этому вопросу мер, и попросил Министерство спорта и Федерацию хоккея основательно заняться этой ситуацией. В хоккейном спорте большая зависимость, а также там крутятся значительные суммы, при этом ущерб государственному спорту наносится несомненный. Для этой сферы должны быть созданы правовые рамки и гарантии, которые будут защищать как интересы государства, так и интересы участников этой деятельности.