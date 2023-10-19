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19 октября, 12:46

Путин: Нужно разобраться с "дельцами", которые увозят юных хоккеистов из России

Необходимо разобраться с "дельцами" от хоккея, которые отбирают юных российских спортсменов и тащат их за границу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Cовета по физкультуре и спорту в Перми.

"Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек ещё со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес, причём бизнес не всегда отрегулированный и благородный", сказал президент.

Путин напомнил, что уже отмечал недостаток принятых по этому вопросу мер, и попросил Министерство спорта и Федерацию хоккея основательно заняться этой ситуацией. В хоккейном спорте большая зависимость, а также там крутятся значительные суммы, при этом ущерб государственному спорту наносится несомненный. Для этой сферы должны быть созданы правовые рамки и гарантии, которые будут защищать как интересы государства, так и интересы участников этой деятельности.

Путин поручил развивать справедливый спортивный арбитраж в России

Путин поручил развивать справедливый спортивный арбитраж в России

Ранее во время заседания Путин с сожалением констатировал, что порученный им к разработке и включению в действующую госпрограмму развития физической культуры и спорта проект подпрограммы "Спорт на селе" до сих пор не принят. Президент обратил внимание, что всё ещё отсутствующий отдельный спортивный раздел должен существовать не в виде набора мероприятий, а именно как раздел и проект программы планов государства по развитию социальной сферы и инфраструктуры села.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Бабушкин

Александр Юнашев
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