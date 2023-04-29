Путин объявил обратный отсчёт до начала "Игр будущего" в России

Президент России Владимир Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала первых международных соревнований "Игры будущего". Видео обращения к участникам появилось на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам "Игр будущего". Видео © Kremlin.ru

"Сегодня начинается обратный отсчёт до старта первых в истории международных соревнований "Игры будущего" — соревнований безо всякого преувеличения уникальных, такого ещё никто, нигде и никогда не проводил", — отметил глава государства.

Он отметил, что соревнования объединят киберспорт и спорт классический. Это будут турниры в видеоиграх, виртуальной реальности и традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею, а также состязания по борьбе. Путин напомнил, что человек будущего должен быть развит как физически, так и интеллектуально.

Такие игры набирают мировую популярность, но появились они именно в России, подчеркнул российский лидер. Он пожелал участникам хорошо подготовиться и настроиться на победу, ведь осталось 300 дней до старта.