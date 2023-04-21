В Калмыкии создадут региональную федерацию фиджитал-спорта

В Калмыкии появится региональная федерация фиджитал-спорта. Об этом сказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время визита в республику, где проходит молодёжный форум "Уралан", в рамках которого идёт подготовка к международному турниру "Игры будущего".

"Мы будем рады видеть участников не только из России, но и со всего мира. Калмыкия, как и другие субъекты, активно включилась в работу по подготовке к Играм: запускается 33-я по счёту региональная федерация фиджитал-спорта, организуется отбор студенческих проектов по фиджитал-образованию", — уточнил вице-премьер.

Участниками форума стали 110 человек, среди российских школьников и студентов были их сверстники из Конго, Кот-д’Ивуара, Узбекистана, Туркменистана, Гаити, Киргизии и Камеруна. Две недели команды создавали проекты для развития и продвижения фиджитал-спорта и обсуждали подготовку к "Играм будущего".

Чернышенко подчеркнул, что фиджитал-спорт — это совмещение физической активности с технологическими устройствами, а также прекрасный шанс сразиться с лучшими спортсменами в классическом и киберспорте.