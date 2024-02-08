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8 февраля, 10:33

Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Путиным

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 8 февраля, провели телефонный разговор. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"В преддверии наступающего китайского Нового года по лунному календарю председатель Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом РФ Путиным", — говорится в сообщении.

Подробности беседы не приводятся. В Кремле пока подтвердили факт телефонного звонка. По данным телеграм-канала BRIEF, в рамках беседы могла быть озвучена озабоченность РФ в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами. До этого китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР с опережением довели торговлю стран до 200 миллиардов долларов. К слову, китайское информационное агентство Xinhua (Синьхуа) назвало визит китайского лидера в Москву одним из главных событий минувшего года.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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