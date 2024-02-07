Главный для импортёров банк Китая остановил все расчёты с Россией

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их данным, трансакции были прекращены как с использованием SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.

"Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, всё это наглядно отражено в отчётности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты", — заявил один из собеседников газеты.

Некоторые фирмы уже потеряли сделки из-за этого решения. Кроме того, приближающийся китайский Новый год (10 февраля) и длинные выходные могут обернуться логистическим коллапсом из-за остановки расчётов.