Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 04:09

Главный для импортёров банк Китая остановил все расчёты с Россией

"Ведомости": Китайский банк Chouzhou Commercial остановил расчёты с Россией

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их данным, трансакции были прекращены как с использованием SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.

"Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, всё это наглядно отражено в отчётности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты", — заявил один из собеседников газеты.

"Неприкрытое давление": Кремль назвал причину проблем российских клиентов в банках Турции
"Неприкрытое давление": Кремль назвал причину проблем российских клиентов в банках Турции

Некоторые фирмы уже потеряли сделки из-за этого решения. Кроме того, приближающийся китайский Новый год (10 февраля) и длинные выходные могут обернуться логистическим коллапсом из-за остановки расчётов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему всё больше стран ищут замену SWIFT. По её словам, теперь многие страны думают над собственными вариантами трансграничных механизмов платежей.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo/Ahn Young-joon

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Китай
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров