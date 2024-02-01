"Неприкрытое давление": Кремль назвал причину проблем российских клиентов в банках Турции

Проблемы российских клиентов в турецких банках связаны с беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением Вашингтона на финансовые компании республики. Кремль осведомлён об этом и обсуждает ситуацию с Анкарой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы находимся в диалоге [с Турцией]. Подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества, наших двусторонних отношений, которое отвечает интересам народов двух стран. Ищем взаимоприемлемые развязки", — отметил он в беседе с журналистами.