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1 февраля, 10:20

"Неприкрытое давление": Кремль назвал причину проблем российских клиентов в банках Турции

Песков: Проблемы российских клиентов в турецких банках вызваны давлением США

Проблемы российских клиентов в турецких банках связаны с беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением Вашингтона на финансовые компании республики. Кремль осведомлён об этом и обсуждает ситуацию с Анкарой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы находимся в диалоге [с Турцией]. Подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества, наших двусторонних отношений, которое отвечает интересам народов двух стран. Ищем взаимоприемлемые развязки", — отметил он в беседе с журналистами.

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Ранее Лайф писал, что ряд турецких банков пересмотрел политику относительно выходцев из РФ. Так, некоторые организации начали закрывать счета российским компаниям.

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Александр Юнашев
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