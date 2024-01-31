Песков счёл прогноз МВФ по росту экономики РФ любопытным и небезынтересным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал любопытной информацией улучшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по росту российской экономики. Он обратил внимание на вычисления ЦБ и МЭР, но подчеркнул, что расчёты МВД "безусловно, небезинтересны".
"Вы видите, что очень большой идёт спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Поэтому это говорит о том, что, скажем так, потенциал для прогнозирования относительно сейчас сужен", — добавил представитель Кремля.
Напомним, в новом докладе МВФ говорится, что ВВП России может увеличиться на 2,6% в 2024 году и на 1,1% в 2025-м. Таким образом, МВФ на 1,5% улучшил свой октябрьский прогноз на 2024 год и на 0,1% прогноз на 2025 год. При .этом, согласно оценке главы Минфина Антона Силуанова, ВВП России по итогам 2023 года показал рост 3,5%.
LIFE / Павел Баранов