Песков счёл прогноз МВФ по росту экономики РФ любопытным и небезынтересным

"Вы видите, что очень большой идёт спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Поэтому это говорит о том, что, скажем так, потенциал для прогнозирования относительно сейчас сужен", — добавил представитель Кремля.