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31 января, 10:22

Песков счёл прогноз МВФ по росту экономики РФ любопытным и небезынтересным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал любопытной информацией улучшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по росту российской экономики. Он обратил внимание на вычисления ЦБ и МЭР, но подчеркнул, что расчёты МВД "безусловно, небезинтересны".

"Вы видите, что очень большой идёт спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Поэтому это говорит о том, что, скажем так, потенциал для прогнозирования относительно сейчас сужен", — добавил представитель Кремля.

В ООН сообщили о росте экономики России
В ООН сообщили о росте экономики России

Напомним, в новом докладе МВФ говорится, что ВВП России может увеличиться на 2,6% в 2024 году и на 1,1% в 2025-м. Таким образом, МВФ на 1,5% улучшил свой октябрьский прогноз на 2024 год и на 0,1% прогноз на 2025 год. При .этом, согласно оценке главы Минфина Антона Силуанова, ВВП России по итогам 2023 года показал рост 3,5%.

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LIFE / Павел Баранов

Андрей Бражников
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