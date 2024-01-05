В ООН сообщили о росте экономики России
ООН: Экономика России в 2023 году выросла на 2,7%
В 2023 году российская экономика выросла на 2,7%, в 2024-м ожидается снижение темпов роста. Об этом рассказал руководитель отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.
"Ожидаем, что этот рост замедлится до 1,3% частично из-за высокого инфляционного давления, Центральный банк весьма значительно поднял ставку", — заявил он на брифинге.
Напомним, Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку до 16%. Такое решение в регуляторе объяснили тем, что инфляционное давление остаётся высоким, годовая инфляция ожидается в диапазоне 7,0–7,5%. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ключевой ставки близок к завершению, однако дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных.
ТАСС / Сергей Булкин