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4 января, 21:57

В ООН сообщили о росте экономики России

ООН: Экономика России в 2023 году выросла на 2,7%

В 2023 году российская экономика выросла на 2,7%, в 2024-м ожидается снижение темпов роста. Об этом рассказал руководитель отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

"Ожидаем, что этот рост замедлится до 1,3% частично из-за высокого инфляционного давления, Центральный банк весьма значительно поднял ставку", — заявил он на брифинге.

Набиуллина пожалела о "запоздалом" запуске цикла повышения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина пожалела о "запоздалом" запуске цикла повышения ключевой ставки ЦБ

Напомним, Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку до 16%. Такое решение в регуляторе объяснили тем, что инфляционное давление остаётся высоким, годовая инфляция ожидается в диапазоне 7,0–7,5%. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ключевой ставки близок к завершению, однако дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных.

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ТАСС / Сергей Булкин

Лариса Сафронова
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