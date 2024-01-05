В ООН сообщили о росте экономики России

В 2023 году российская экономика выросла на 2,7%, в 2024-м ожидается снижение темпов роста. Об этом рассказал руководитель отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

"Ожидаем, что этот рост замедлится до 1,3% частично из-за высокого инфляционного давления, Центральный банк весьма значительно поднял ставку", — заявил он на брифинге.