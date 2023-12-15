ЦБ повысил ключевую ставку до 16%
ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. Обложка © LIFE / Александр Шалгин
Банк России снова повысил ключевую ставку: на этот раз на 1 процентный пункт — до 16% годовых. Такое решение на заседании в пятницу, 15 декабря, принял Совет директоров регулятора.
Такое решение в ЦБ объяснили тем, что инфляционное давление остаётся высоким, годовая инфляция ожидается в диапазоне 7,0–7,5%. При этом рост ВВП, по оценкам регулятора, превысит 3%.
"Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре. В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", — говорится в сообщении Банка России.
Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учётом динамики роста цен, а возвращение инфляции у цели в 4% предполагает "продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике".
Напомним, в августе россиян ждало резкое повышение ключевой ставки — до 12% годовых. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение регулятора вынужденным и правильным. В последующие месяцы ставка продолжила рост. Как объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, если бы регулятор не принял такие меры, потери были бы гораздо выше.