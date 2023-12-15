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15 декабря, 12:52

Набиуллина: ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки

Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, однако дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных. Соответствующее заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Если исходить из нашего базового сценария, то мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом всё будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции", — сказала она в ходе брифинга по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам Набиуллиной, ключевая ставка будет оставаться высокой до тех пор, пока регулятор не увидит устойчивую тенденцию к замедлению роста цен и инфляционных ожиданий.

Ранее стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Такое решение в регуляторе объяснили тем, что инфляционное давление остаётся высоким, годовая инфляция ожидается в диапазоне 7,0–7,5%. При этом рост ВВП, по оценкам ЦБ, превысит 3%.

Центробанк поднял ключевую ставку: Что станет с курсом рубля, вкладами и кредитами

Центробанк поднял ключевую ставку: Что станет с курсом рубля, вкладами и кредитами

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Агентство "Москва" / Пресс-служба нижней палаты парламента

Наталья Исакова
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