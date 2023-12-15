Набиуллина: ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки

Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, однако дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных. Соответствующее заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Если исходить из нашего базового сценария, то мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом всё будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции", — сказала она в ходе брифинга по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам Набиуллиной, ключевая ставка будет оставаться высокой до тех пор, пока регулятор не увидит устойчивую тенденцию к замедлению роста цен и инфляционных ожиданий.